Die meisten Prognosemodelle geben den Niederschlag in Millimetern (mm) an – unabhängig davon, ob es regnet oder schneit.

Lokalprognose Glarus. In der stündlichen Ansicht werden direkt die Neuschneemengen angegeben.

In der Gesamtübersicht fehlen diese Angaben aber.

In den Lokalprognosen von SRFMeteo wird zwar in der stündlichen Detailansicht Niederschlag in Schnee umgerechnet, in der Übersicht über den ganzen Tag sieht man jedoch nur die Gesamtniederschlagsmenge. Mit folgendem Wissen lässt sich die Schneemenge abschätzen.

Was beeinflusst die Schneehöhe?

Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Kalte, trockene Luft produziert lockeren Pulverschnee.

Bodentemperatur: Auf einem kalten Boden wächst die Schneedecke schneller als auf einem warmen.

Wind: Verdichtet Schnee oder verweht ihn.

Spannweite der Umrechnung

Bei mildem Wetter und nassem Schnee: 1 mm Niederschlag = höchstens 1 cm Schnee.

Bei Kälte und Windstille: 1 mm Niederschlag = 2 bis 3 cm Schnee.

Die Umrechnung ist also keine fixe Zahl, sondern ein Bereich, der von den Bedingungen abhängt.

Unsicherheiten in der Prognose

Neben der Umrechnung gibt es auch Unsicherheiten in der Niederschlagsprognose selbst. Fällt weniger Niederschlag als erwartet, gibt es entsprechend weniger Schnee.

Legende: Bei grossen Neuschneemengen wird der Schnee durch sein eigenes Gewicht zusammengepresst und verliert so an Höhe. Walter Vollenweider

Zudem setzt sich Schnee unter seinem Eigengewicht, sodass die gemessene Schneehöhe oft geringer ist als die aufsummierte Neuschneemenge.

Wie viel Schnee fällt nun?

Das Glarnerland bekommt eine Schneedecke. Da aber auch Wind mit im Spiel ist und die Temperatur knapp um dem Gefrierpunkt liegt, dürfte es in Glarus am Samstag nicht für deutlich mehr als 20 cm Neuschnee reichen. Zudem setzt sich der Schnee auch noch unter seinem Eigengewicht.

Legende: Nicht überall reicht es am Wochenende für eine Schneedecke. Töby Imhof

In den Bergen wird es verbreitet winterlich, in der Höhe erwarten wir bis am Sonntag nochmals 30 bis 60 cm Neuschnee. Auch im Flachland wird es weiss - da es aber nicht überall gleich viel Niederschlag gibt, schwanken die Schneehöhen stark. Während an einigen Orten 5 bis 10 cm Neuschnee zusammenkommen, wird es gebietsweise wohl auch grün bleiben.