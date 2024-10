«Goldener Oktober» bis weit in den November

Gefühlt gab es im Jahr 2024 bisher kein anständiges Hochdruckgebiet, alle paar Tage fiel Regen. Naja, ganz so schlimm ist es nicht. Ein Blick auf die Sonnenscheindauer auf dem Pilatus zeigt, dass es immer wieder mehrere Tage am Stück sehr sonnig war. Auch gab es immer wieder Phasen, wo es über mehrere Tage keinen nennenswerten Niederschlag gab, selten aber mehr als 4 oder 5 Tag am Stück.

1 / 2 Legende: Sonnenscheindauer Die tägliche Sonnenscheindauer auf dem Pilatus im Jahr 2024, inkl. Prognose bis zum 10. November. SRF Meteo 2 / 2 Legende: Regenmengen Die tägliche Regenmenge auf dem Pilatus im Jahr 2024, inkl. Prognose bis zum 10. November. SRF Meteo

Aufholjagd des Hochdruckwetters

Nun sind wir mitten in einer Hochdruckphase. Hoch «Yürgen» bringt uns in den Bergen viel Sonnenschein. Und diese Wetterlage scheint bis auf Weiteres anzuhalten. Kein einziges Wettermodell berechnet für die kommenden 10 bis 14 Tag nennenswerten Niederschlag, ausser Nieselregen aus dem Hochnebel heraus. Der «Goldene Oktober» wird in den November verlängert.

Solche Bilder gibt es in den kommenden Tagen viele