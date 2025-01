An einigen Orten konnte man an der Nebelgrenze Halo-Ringe und andere optische Erscheinungen bestaunen.

Halo-Erscheinungen entstehen, wenn das Licht der Sonne an Eiskristallen gebrochen oder gespiegelt wird. Die Eiskristalle können sich in den Wolken befinden oder auch in der Luft, zum Beispiel, in Eisnebel oder wenn es ganz fein schneit.