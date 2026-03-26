Das Wetter an Ostern ist immer wieder für eine Überraschung gut. In diesem Jahr scheint sich jedoch stabiles Hochdruckwetter durchzusetzen.

Kurz vor Ostern stellen sich jedes Jahr folgende Fragen zum Osterwetter:

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Braucht der Osterhase in diesem Jahr einen Regenschirm? Bildquelle: Peter Beutler. 1 / 3 Legende: Braucht der Osterhase in diesem Jahr einen Regenschirm? Peter Beutler

Bild 2 von 3. Oder doch eher eine Sonnenschutz? Bildquelle: Alois Balmer. 2 / 3 Legende: Oder doch eher eine Sonnenschutz? Alois Balmer

Bild 3 von 3. Wird die Schoggihasen-Suche durch Neuschnee erschwert? Bildquelle: Simon Heinzmann. 3 / 3 Legende: Wird die Schoggihasen-Suche durch Neuschnee erschwert? Simon Heinzmann Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Bis Ostern dauert es zwar noch etwas mehr als eine Woche und für eine detaillierte Prognose ist es noch zu früh. Der Blick in die Wettermodelle zeigt jedoch bereits einen klaren Trend.

Die Sonne hat die Nase vorn

Pünktlich zum Start in den April sorgt ein Hoch für freundlicheres Wetter. Auch von Karfreitag bis Ostermontag scheint nach aktuellem Wissensstand oft die Sonne. Das sonnige Osterwetter hat jedoch auch seine Schattenseite. Je nach Schokoladenart werden die Schoggihasen in der kräftigen Aprilsonne schnell schmelzen.

Der April macht zwar, was er will. An Ostern hat er aber offenbar keine Lust auf Regen. Die Regenwahrscheinlichkeit ist sowohl im Norden als auch im Süden relativ gering.

Temperaturen perfekt für das Oster-Zvieri

Nachdem der März unterkühlt zu Ende geht, liegen die Temperaturen an den Ostertagen ungefähr im langjährigen Durchschnitt für die Jahreszeit. Im Mittelland gibt es Höchstwerte zwischen 10 und 15 Grad, im Tessin werden sogar 14 bis 18 Grad erreicht. Für einen Osterbrunch im Garten ist es jedoch noch etwas frisch. Die Temperaturen am frühen Morgen liegen voraussichtlich nur knapp über dem Gefrierpunkt.

Perfektes Osterwetter in den Skigebieten

In den Alpen könnte das Osterwetter kaum besser sein. Die Schneeverhältnisse in den Skigebieten sind bereits jetzt vielerorts perfekt und auch in den nächsten Tagen fällt in den Bergen immer wieder Schnee. Ausserdem steigen die Temperaturen auf 2000 m erst an Ostern über den Gefrierpunkt. Die Schneeverhältnisse bleiben somit optimal.