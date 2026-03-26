Das Wetter an Ostern ist immer wieder für eine Überraschung gut. Tendenziell wirkt dieses Jahr ein Hochdruckgebiet. Weil aber Störungen aufziehen könnten, zeigt sich zumindest zeitweise die Sonne.

Kurz vor Ostern stellen sich jedes Jahr folgende Fragen zum Osterwetter:

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Braucht der Osterhase in diesem Jahr einen Regenschirm? Bildquelle: KI / Peter Beutler. 1 / 3 Legende: Braucht der Osterhase in diesem Jahr einen Regenschirm? KI / Peter Beutler

Bild 2 von 3. Oder doch eher eine Sonnenschutz? Bildquelle: Alois Balmer. 2 / 3 Legende: Oder doch eher eine Sonnenschutz? Alois Balmer

Bild 3 von 3. Wird die Schoggihasen-Suche durch Neuschnee erschwert? Bildquelle: Simon Heinzmann. 3 / 3 Legende: Wird die Schoggihasen-Suche durch Neuschnee erschwert? Simon Heinzmann Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Bis Ostern dauert es zwar noch etwas mehr als eine Woche und für eine detaillierte Prognose ist es noch zu früh. Der Blick in die Wettermodelle zeigt noch viele Möglichkeiten.

Zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten

Von Karfreitag bis Ostermontag liegen wir voraussichtlich nur am Rande eines Hochdruckgebiets. Dadurch können immer wieder Störungen über Mitteleuropa ziehen. Wo diese aber genau vorbeikommen und ob sie die Schweiz überhaupt treffen, ist noch unklar. Zwischen diesen Störungen zeigt sich aber zumindest zeitweise die Sonne.

Das teilweise sonnige Osterwetter hat jedoch auch seine Schattenseite. Je nach Schokoladenart werden die Schoggihasen in der kräftigen Aprilsonne schnell schmelzen.

Die Regenwahrscheinlichkeit ist sowohl im Norden als auch im Süden relativ gering, jedoch ist es nicht ausgeschlossen, dass vorübergehend Niederschlag dabei ist.

Temperaturen perfekt für das Oster-Zvieri

Nachdem der März unterkühlt zu Ende geht, könnten die Temperaturen je nach Sonnenschein an den Ostertagen ungefähr im langjährigen Durchschnitt für die Jahreszeit liegen. Im Mittelland gibt es Höchstwerte zwischen 10 und 15 Grad, im Tessin werden sogar 14 bis 18 Grad erreicht. Für einen Osterbrunch im Garten ist es jedoch noch etwas frisch. Die Temperaturen am frühen Morgen liegen voraussichtlich nur knapp über dem Gefrierpunkt.

Viel Schnee in den Skigebieten

Die Schneeverhältnisse in den Alpen könnte an Ostern kaum besser sein. In den nächsten Tagen fällt in den Bergen immer wieder Schnee. Ausserdem steigen die Temperaturen auf 2000 m erst an Ostern über den Gefrierpunkt. Die Schneeverhältnisse bleiben somit optimal.