Wo ist das Wetter am Besten zum Wandern am Samstag?

Am Samstag scheint im Wallis und im Tessin vorwiegend die Sonne.

Auch in der Romandie ist es ziemlich sonnig und die Bise lässt etwas nach.

In der Deutschschweiz hat es zunächst Wolkenreste, die allmählich auflockern.

Am zentralen und östlichen Alpennordhang bleiben die Wolken hartnäckig und es ist Nieselregen möglich.

Legende: Solche Anblicke lassen Wander-Herzen höher schlagen. Roland Stäuble

Der Oktober bietet Wanderbegeisterten eine beliebte Farbenpracht: Unten wechselt die Pflanzenwelt ins orangefarbene Herbstkleid, oben werden die Bergspitzen mehr und mehr eingezuckert. Die eine oder der andere hat vielleicht fürs kommende Wochenende eine Wanderung geplant. Der Samstag sieht je nach Region sehr unterschiedlich aus:

Legende: Samstag SRF Meteo

Am sonnigsten ist es im Wallis und im Tessin. Hier zeigt sich kaum eine Wolke am Himmel. Auch in der Romandie lösen sich Wolkenreste bald auf und machen immer mehr der Sonne Platz. Die starke Bise der Vortage lässt nach, sie bläst noch mässig. In den übrigen Regionen scheint die Sonne nur zeitweise. Vor allem am zentralen und östlichen Alpennordhang staut sich Feuchtigkeit und nebst den hartnäckigen Wolken ist auch Nieselregen ein Thema.

Legende: Seebergsee/BE Am Samstag wird es im Berner Oberland voraussichtlich etwas mehr Wolken am Himmel haben als auf diesem Bild. Lucia Stricker

Bei der Planung gilt es auch den gefallenen Schnee zu beachten. Besonders entlang der zentralen und östlichen Berge fällt zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag oberhalb von 1800 Metern immer wieder Schnee. Am Samstag kann auf Wanderpfaden in diesen Regionen zwischen 5 und 30 cm Schnee liegen.