Fichten und Föhren setzen aktuell massenhaft Pollen frei. Diese Bäume verlassen sich für Bestäubung nicht auf Insekten, sondern produzieren gigantische Mengen an Pollen. Der Wind greift die feinen Körner auf und verteilt sie weiträumig, so wird die Befruchtung über weite Distanzen sichergestellt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Teufen/AR . 3. Mai. Bildquelle: Heini Rutz. 1 / 7 Legende: Teufen/AR 3. Mai Heini Rutz

Bild 2 von 7. Pilatus in Richtung Kriens/LU. 3. Mai. Bildquelle: Trudi Haas. 2 / 7 Legende: Pilatus in Richtung Kriens/LU 3. Mai Trudi Haas

Bild 3 von 7. Oberägeri/ZG. 3. Mai. Bildquelle: Brigitte Henggeler. 3 / 7 Legende: Oberägeri/ZG 3. Mai Brigitte Henggeler

Bild 4 von 7. Trachslau/SZ. 3. Mai. Bildquelle: Heinrich Hutterli. 4 / 7 Legende: Trachslau/SZ 3. Mai Heinrich Hutterli

Bild 5 von 7. Ägerital/ZG. 3. Mai. Bildquelle: Manfred Reichmuth. 5 / 7 Legende: Ägerital/ZG 3. Mai Manfred Reichmuth

Bild 6 von 7. Luzern, Blick Richtung Pilatus. 3. Mai. Bildquelle: Raimund Erni. 6 / 7 Legende: Luzern, Blick Richtung Pilatus 3. Mai Raimund Erni

Bild 7 von 7. Grindelwald/BE . 3. Mai. Bildquelle: Sandra Schwab. 7 / 7 Legende: Grindelwald/BE 3. Mai Sandra Schwab Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Eindrücklich tanzen die gelblichen Wolken über den Baumkronen. Diese Staubwolken mögen gefährlich wirken, gelten im Vergleich zu anderen Pollen aber als wenig problematisch. Die Körner sind schlichtweg zu gross, um tief in die Atemwege einzudringen, können aber aufgrund der Masse die Schleimhäute mechanisch reizen.

Am Boden angekommen

In Gewässern sammeln sich die Pollen an und sorgen für einen anschaulichen Farbkontrast.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Thunersee/BE . 3. Mai. Bildquelle: Marco Lei. 1 / 4 Legende: Thunersee/BE 3. Mai Marco Lei

Bild 2 von 4. Walensee/SG. 3. Mai. Bildquelle: Seline Gmür. 2 / 4 Legende: Walensee/SG 3. Mai Seline Gmür

Bild 3 von 4. Thunersee/BE. 3. Mai. Bildquelle: Mario Steiner. 3 / 4 Legende: Thunersee/BE 3. Mai Mario Steiner

Bild 4 von 4. Ägerisee/ZG. 3. Mai. Bildquelle: Peter Bumbacher. 4 / 4 Legende: Ägerisee/ZG 3. Mai Peter Bumbacher Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Auf Solarpanels, Autos und an Fensterscheiben sind diese Pollen weniger beliebt. Sie sammeln sich an und bilden eine hartnäckige Staubschicht. Diese Schicht kann den Ertrag einer Solaranlage massgeblich reduzieren.