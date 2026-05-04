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Pollen Gelbe Staubwolken

Pollen von Nadelbäumen färben den Frühling gelb ein.

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04.05.2026, 17:58

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Fichten und Föhren setzen aktuell massenhaft Pollen frei. Diese Bäume verlassen sich für Bestäubung nicht auf Insekten, sondern produzieren gigantische Mengen an Pollen. Der Wind greift die feinen Körner auf und verteilt sie weiträumig, so wird die Befruchtung über weite Distanzen sichergestellt.

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  • Bild 1 von 7. Teufen/AR . 3. Mai. Bildquelle: Heini Rutz.
    Gelbe Staubwolke
  • Bild 2 von 7. Pilatus in Richtung Kriens/LU. 3. Mai. Bildquelle: Trudi Haas.
    Gelbe Staubwolke
  • Bild 3 von 7. Oberägeri/ZG. 3. Mai. Bildquelle: Brigitte Henggeler.
    Neblige Berge über einem See mit Bäumen.
  • Bild 4 von 7. Trachslau/SZ. 3. Mai. Bildquelle: Heinrich Hutterli.
    Nebliger Wald mit grünen Bäumen im Vordergrund.
  • Bild 5 von 7. Ägerital/ZG. 3. Mai. Bildquelle: Manfred Reichmuth.
    Gelbe Staubwolke über See
  • Bild 6 von 7. Luzern, Blick Richtung Pilatus. 3. Mai. Bildquelle: Raimund Erni.
    Blick auf bewölkte Berge und Stadt mit Gebäuden im Vordergrund.
  • Bild 7 von 7. Grindelwald/BE . 3. Mai. Bildquelle: Sandra Schwab.
    Nebel steigt aus dichtem Wald über grünem Feld auf.
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Eindrücklich tanzen die gelblichen Wolken über den Baumkronen. Diese Staubwolken mögen gefährlich wirken, gelten im Vergleich zu anderen Pollen aber als wenig problematisch. Die Körner sind schlichtweg zu gross, um tief in die Atemwege einzudringen, können aber aufgrund der Masse die Schleimhäute mechanisch reizen.

Am Boden angekommen

In Gewässern sammeln sich die Pollen an und sorgen für einen anschaulichen Farbkontrast.

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  • Bild 1 von 4. Thunersee/BE . 3. Mai. Bildquelle: Marco Lei.
    Boot zieht Spur im türkisfarbenen Wasser.
  • Bild 2 von 4. Walensee/SG. 3. Mai. Bildquelle: Seline Gmür.
    Blick auf einen See mit umliegenden Bergen und Grünflächen im Hintergrund.
  • Bild 3 von 4. Thunersee/BE. 3. Mai. Bildquelle: Mario Steiner.
    Luftaufnahme eines Sees mit Strömungsmustern und bewaldeten Ufern.
  • Bild 4 von 4. Ägerisee/ZG. 3. Mai. Bildquelle: Peter Bumbacher.
    See mit Uferbewuchs und bewaldetem Hügel im Hintergrund.
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Auf Solarpanels, Autos und an Fensterscheiben sind diese Pollen weniger beliebt. Sie sammeln sich an und bilden eine hartnäckige Staubschicht. Diese Schicht kann den Ertrag einer Solaranlage massgeblich reduzieren.

Nahaufnahme von Solarpanels mit Bergen im Hintergrund.
Legende: Dreckschicht Die Solarpanels erzeugen weniger Strom, wenn die Pollen lange liegen bleiben. Philipp Boss

Meteo, 3.5.2026, 19:55 Uhr

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