Es ist mild und der Frühling klopft an – wären da nur nicht die Pollen!

In Chur wurden am Montag über 19 Grad gemessen, dazu gab es viel Sonnenschein. Das Wetter lockt nach draussen, zumindest bis die Pollen ins Spiel kommen. In den nächsten Tagen ist die Pollenkonzentration von Haseln und Erlen gross.

Legende: Die Haselblüten vermiesen das sonnige Wetter. Werner Krebs

Auch die Erlenpollen schwirren durch die Luft:

In den nächsten Tagen ist die Pollenbelastung durch Hasel und Erle weiterhin teils stark. Mit der Pollen-Prognose von SRF Meteo sind Sie für die nächsten Tage gewappnet. Am Dienstag fällt verbreitet Regen, der die Pollen zur Pause zwingt.