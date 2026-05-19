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Regenbogen Farbspektakel am Abendhimmel

Autor: 

19.05.2026, 08:34

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Regenbogen in ihrer ganzen Vielfalt

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  • Bild 1 von 16. Auslikon/ZH. Bildquelle: Susanne Lehmann.
    Regenbogen über einer Wiese in der Abendsonne.
  • Bild 2 von 16. Arni/BE . Bildquelle: Christine Tschanz.
    Doppelter Regenbogen über grüner Landschaft mit Dorf.
  • Bild 3 von 16. Belp/BE. Bildquelle: Martin Schürch.
    Regenbogen über grüner Landschaft mit Hügeln und Wolken.
  • Bild 4 von 16. Evilard/BE. Regenbogen . Bildquelle: Brigitta Brantschen.
    Regenbogen über Häusern und Bäumen unter bewölktem Himmel.
  • Bild 5 von 16. Riggisberg/BE. Bildquelle: Mary Fischli.
    Auf dem Nachhauseweg
  • Bild 6 von 16. Gerlikon/TG. Bildquelle: Rosmarie Bührer.
    Regenbogen über einer Hütte
  • Bild 7 von 16. Schlosswil/BE . Bildquelle: Esther Zimmermann.
    Doppelter Regenbogen über grüner Landschaft.
  • Bild 8 von 16. Zürich . Bildquelle: Nadine Spielmann.
    Regenbogen über städtischer Landschaft mit Gebäuden und Gleisen.
  • Bild 9 von 16. Hörnen/ZH. Bildquelle: Eveline Badrutt.
    Doppelter Regenbogen über bewaldeten Hügeln bei Sonnenuntergang.
  • Bild 10 von 16. Neuhausen am Rheinfall/SH. Bildquelle: Mirjam Ochsner.
    Regenbogen über Schaffhausen
  • Bild 11 von 16. Leutschenbach/ZH. Bildquelle: Ursula Grob.
    Doppelter Regenbogen über dem SRF
  • Bild 12 von 16. Reutigen/BE. Bildquelle: Werner Krebs.
    Pusteblume auf Wiese mit Regenbogen im Hintergrund.
  • Bild 13 von 16. Krattigen/BE. Regenbogen über den Thunersee . Bildquelle: Robertus Laan.
    Soeben gab es einen Regenschauer...
  • Bild 14 von 16. Unterseen/BE. Regenbogen . Bildquelle: Marianne Reber.
    Doppelregenbogen über grüner Landschaft mit Bergen und Haus.
  • Bild 15 von 16. Adelboden/BE. Bildquelle: Pia Zurbrügg.
    Doppelter Regenbogen über einem Dorf in einer Berglandschaft.
  • Bild 16 von 16. Villnachern/AG. Bildquelle: Ursula Knopf.
    Doppelter Regenbogen über Bäumen und Haus.
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Vielen Dank für die vielen #SRFMeteoBilder!

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