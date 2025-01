Ende Januar 1956 ereignete sich ein massiver Temperatursturz. Danach folgte der kälteste Februar seit Messbeginn.

Milder Start in den Winter

Die erste Winterhälfte 1955/1956 war eine laue Angelegenheit. Nach einem deutlich zu milden Dezember brachte auch der Januar überdurchschnittliche Temperaturen.

Es war sehr warm, bis am 13. Januar flogen alle Tage die Bienen. Nachher wurde es kälter. Am 26. Januar bekamen wir unseren zweiten Sohn. Als ich aus dem Spital heim konnte, war es eisig. Man konnte nicht recht warm machen in den alten Bauernhäusern. Im Schlafzimmer war es ein paar Tage 2 Grad minus am Morgen. Unser Büblein schüttelte es manchmal, als ich ihn wickelte auf der kalten Windel. Mit Ach hat man das erlebt.

Eindrücklich zeigt sich der Verlauf dieses speziellen Winters an den Messwerten von Basel - dort wird die Temperatur seit 1755 aufgezeichnet. Im Dezember war es rund 3 Grad milder als im Mittel der Jahre 1961 bis 1990. Im Januar lag die Temperatur 2 Grad über der Norm. Sogar Ende Januar herrschte mildes Westwindwetter mit 8 Grad in Basel und einer Schneefallgrenze zwischen 1200 und 1500 Metern.

Massiver Temperatursturz zum Monatswechsel

Am 31. Januar drehte der Wind von West auf Nordost. Eisige Bise sorgte in kurzer Zeit für einen markanten Temperaturrückgang: In Basel lag die Tiefsttemperatur am 1. Februar bei -16 und am 2. Februar bei -20 Grad.

Im Februar kam die Extremkälte. Es war fast den ganzen Monat zwischen -15 und -20 Grad kalt und als Folge davon barsten speziell die Nuss- und Quittenbäume, weil sie bereits so stark im Saft waren.

Legende: Ungemütlich: Waschzelle bei der Rekrutenschule in Winterthur im Februar 1956. Petronilla Tuor

Kältester Februar seit 1755

Zum Höhepunkt der Kältewelle am 10. Februar schlotterte man in Basel bei -22 Grad am frühen Morgen und maximal -14 Grad am Nachmittag. Am 13. Februar musste nach gut zwei Wochen eisiger Kälte die Rheinschifffahrt eingestellt werden.

Ich war damals in der RS. Dann kam die grosse Kälte bis weit in den Frühling mit fast minus 30 Grad und starker Bise. Bieler- und Neuenburgersee waren gefroren. In Yverdon mussten wir die am Eis festgefrorenen Schwäne und Enten mit Pickel und warmem Wasser befreien, an den Infanteriekanonen blieb man mit den Händen am Metall kleben. Eine schlimme Zeit in ganz Europa!

Bis am 27. Februar stieg die Temperatur nur an drei Tagen auf knapp über 0 Grad. An 24 Tagen blieb es ganztags frostig. Zum Vergleich: Im langjährigen Mittel gibt es in Basel im Februar drei Eistage. Die Monatsmitteltemperatur dieses aussergewöhnlichen Februars lag bei -9 Grad. Dies bedeutet Kälterekord in der 270 Jahre langen Messreihe seit 1755. Im Vergleich zum Mittel der Jahre 1961 bis 1990 war dieser Februar über 11 Grad zu kalt!

Legende: Bei eisiger Kälte: WK im Februar 1956 im Gurnigelgebiet. Peter Heiniger

Ich war in meinem ersten WK. Beim Einrücken der Mannschaft fing die Kältewelle an und hielt praktisch 3 Wochen durch. Eine Episode: In der zweiten Woche übernachteten wir in der Stieren-Hütte im Gurnigelgebiet. Draussen waren es um die -20 Grad. In der Hütte beim Übernachten etwa -10 Grad. Einer der Befehle war: Die Schuhe in den Schlafsack nehmen!

Erwärmung zum Monatsende

So schnell wie die Kälte gekommen war, verschwand sie Ende Monat wieder: Am 28. Februar wurde es in Basel 6 Grad mild, am 29. Februar stieg die Temperatur auf 7 Grad. Als Folge des Tauwetters konnte die Rheinschifffahrt den Betrieb wieder aufnehmen.

Kalter Februar 2012, frühlingshafter Februar 2024

Eisige Kälte und gefrorene Seen gab es auch im Februar 2012. Im Vergleich zum Februar 1956 war es aber 5 bis 7 Grad weniger kalt.

Am anderen Ende der Bandbreite liegt der Februar 2024. Mit einer Monatsmitteltemperatur von 8.2 Grad erlebte man in Basel vor einem Jahr den wärmsten Februar seit Messbeginn. Es war im Durchschnitt unglaubliche 17 Grad wärmer als im eisigen Februar 1956.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form bereits am 31. Januar 2024 erschienen.

Quellen: