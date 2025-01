Optimale Schneeverhältnisse und strahlender Sonnenschein: Das sind perfekte Bedingungen für ein Skirennen. Ganz so einfach wird es am Chuenisbärgli nicht – zumindest nicht am Samstag.

Das Rennprogramm wurde bereits umgestellt. Zum Riesenslalom am Sonntag dürfte es trocken sein und zeitweise, wenn nicht sogar häufig sonnig sein. Schauen wir uns die Details an.

Slalom am Übergangstag

Das Rennwochenende befindet sich genau zwischen dem trüben Freitag und dem sonnigen Montag. Im Laufe des Samstags (Slalom) lässt der Schneefall nach. Auch der zuvor stürmische Wind auf den Gipfeln wird deutlich schwächer.

Legende: Die Prognose der Sonnenscheindauer ist noch mit Unsicherheiten behaftet (helle Balken). SRF Meteo

Beim ersten Slalom-Lauf am Samstag schneit es vermutlich noch. Ob es zum zweiten Lauf trocken oder gar teils sonnig ist, ist noch unklar. Am Sonntag könnte die Sicht dann nur durch Hochnebel eingeschränkt werden. In der Höhe setzt sich bereits die Sonne durch. Live dabei sind Sie in der SRF Sport App:

Rennvorbereitung: Regen, Neuschnee, Regen, Neuschnee?

Am Freitagabend dürfte es heiss zu und her gehen auf der Piste. Am Freitag kommt zunächst Schneefall auf. Bis am Samstagmorgen gibt es insgesamt rund 20 mm Niederschlag. Das entspräche rund 20 cm Neuschnee, wenn da nicht auch Regen wäre.

Der schattierte Bereich im Diagramm unten zeigt: Die Schneefallgrenze könnte am Freitagabend vorübergehend ansteigen. Es schneit zunächst, dann fällt vermutlich Regen und in der Nacht auf Samstag ist es wieder Schnee. Übrigens fällt auch am Donnerstag im Pistenbereich (1300 bis 1700 m) Regen (tagsüber) und dann wieder Schnee (abends).

Legende: Die gestrichelte Linie zeigt die Höhe des Slalomstarts (ca. 1500 m) und die mittlere Höhe der Riesenslalom-Strecke. SRF Meteo

Tröstliches Fazit: Glücklicherweise finden die Rennen erst nach dieser Schneefallgrenzen-Achterbahnfahrt statt.