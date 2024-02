Saharastaub in der Luft

Wenn zusammen mit hohen Wolkenfeldern auch noch Saharastaub über die Schweiz aufzieht, dann kann die Prognose, passend zur Lottoziehung heute Mittwoch, zur Lotterie werden. Die Wolke sieht von oben aus wie eine Orangenhaut, darum liegt die inoffizielle Bezeichnung «Orangenhautwolke» nahe. Die Wolkenoberfläche hat viele Dellen und Buckel.

Legende: Die Wolke bedeckt die ganze Schweiz, Österreich und weite Teile von Italien. EUMETSAT

Schwierige Vorhersage

Spezielle Wettermodelle können den Saharastaubgehalt in der Luft vorhersagen. Ob der Saharastaub aber ausreicht, um in grosser Höhe eine derart ausgedehnte Wolke zu bilden, kann bisher in Modellen nicht abgebildet werden. Daher kommt die «Orangenhautwolke» oft überraschend.

Vom Boden aus eintöniges Grau

Für die Buckel gibt es eine mögliche Erklärung: Die Sandkörner sorgen nachts für eine erhöhte Wärmeabstrahlung. So kühlt die Wolke stärker aus und es entstehen schwache Auf- und Abwinde. Tagsüber nehmen die Sandkörner die Wärme der Sonne auf, die Auf- und Abwärtsbewegung der Luft stoppt. Die Wolke kann sich, wie am heutigen Tag, teilweise auflösen.