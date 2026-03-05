 Zum Inhalt springen

Saharastaub Trüber Himmel trotz Hochdruckwetter

In diesen Tagen wird der Himmel über der Schweiz durch Saharastaub in der Luft getrübt.

05.03.2026, 16:17

  • Bild 1 von 8. Reutigen/BE. Nur fahler Sonnenschein über den Osterglocken, im Hintergrund der Niesen. Bildquelle: Werner Krebs.
    Gelbe Narzissen vor Bergkulisse bei Sonnenaufgang.
  • Bild 2 von 8. Ringgis/BE. Die Sonne scheint oft nur noch fahl am Himmel. Bildquelle: Chlöisu Hofer.
    Sonnenuntergang über bergiger Landschaft mit Silhouetten.
  • Bild 3 von 8. Le Prese/GR . Manchmal ist es dadurch weniger warm als vorausgesagt. Bildquelle: Tina Pirovino .
    See bei Sonnenaufgang, umgeben von Bergen.
  • Bild 4 von 8. Innerberg/BE. Bei Photovoltaik-Anlagen kann sich die Leistung reduzieren. Bildquelle: Klazien Matter .
    Silhouette von Bergen bei Sonnenuntergang.
  • Bild 5 von 8. Ballaigues/VD. Die Aerosole in der Luft können die Wolkenbildung fördern. Bildquelle: Eva Ostermeyer .
    Sonne über wolkiger Landschaft und kahlen Bäumen.
  • Bild 6 von 8. Egolzwil/LU . Mineralien im Saharastaub absorbieren die Blauanteile im Licht, deshalb können sich die Rot- und Orangeanteile verstärken. Bildquelle: Priska Ziswiler.
    Sonnenaufgang über nebligem Feld mit Bäumen.
  • Bild 7 von 8. Hasliberg/BE. Saharastaub verhindert die Sicht zum Eiger. Wetterhorn, Mittelhorn und Rosenhorn sind noch knapp erkennbar. Bildquelle: Ursula Santschi.
    Getrübte Sicht auf die Berge durch Saharastaub.
  • Bild 8 von 8. Tuftern/VS. Wenn der Saharastaub zu Boden kommt, kann er als Dünger wirken. Bildquelle: Michel Blumenthal.
    Verschneite Berglandschaft mit Matterhorn im Hintergrund.
