Bild 1 von 8. Reutigen/BE. Nur fahler Sonnenschein über den Osterglocken, im Hintergrund der Niesen. Bildquelle: Werner Krebs.
Bild 2 von 8. Ringgis/BE. Die Sonne scheint oft nur noch fahl am Himmel. Bildquelle: Chlöisu Hofer.
Bild 3 von 8. Le Prese/GR . Manchmal ist es dadurch weniger warm als vorausgesagt. Bildquelle: Tina Pirovino .
Bild 4 von 8. Innerberg/BE. Bei Photovoltaik-Anlagen kann sich die Leistung reduzieren. Bildquelle: Klazien Matter .
Bild 5 von 8. Ballaigues/VD. Die Aerosole in der Luft können die Wolkenbildung fördern. Bildquelle: Eva Ostermeyer .
Bild 6 von 8. Egolzwil/LU . Mineralien im Saharastaub absorbieren die Blauanteile im Licht, deshalb können sich die Rot- und Orangeanteile verstärken. Bildquelle: Priska Ziswiler.
Bild 7 von 8. Hasliberg/BE. Saharastaub verhindert die Sicht zum Eiger. Wetterhorn, Mittelhorn und Rosenhorn sind noch knapp erkennbar. Bildquelle: Ursula Santschi.
Bild 8 von 8. Tuftern/VS. Wenn der Saharastaub zu Boden kommt, kann er als Dünger wirken. Bildquelle: Michel Blumenthal.
