Rein numerisch wirkt sich in unserem heutigen Kalender der Schalttag natürlich am 29. Februar aus. Der Schalttag geht aber auf den julianischen Kalender zurück, und damals wurde der zusätzliche Tag am 24. Februar eingeschoben. Da wir aber keinen 24. Februar a und 24. Februar b kennen, sondern einfach ungeniert weiter zählen, wirkt sich der Schalttag erst am 29. Februar aus. Dieser ist aber eigentlich ein ganz gewöhnlicher 28. Februar.

Julianischer Kalender definiert den Schalttag

Der Schalttag kommt ursprünglich aus der Zeit von Julius Cäsar. Allerdings hatten die Römer ein sehr kompliziertes System die Tage der einzelnen Monate zu zählen. Damit sich die Kirchentage nicht verschoben, war es sinnvoll am 24. Februar den zusätzlichen Tag einzuschieben. Im Schaltjahr sind der 24. und der 25. Februar ein Doppeltag, der ehemals 24. Februar wird neu zum 25. Februar. Der Doppeltag wird im Lateinischen als Bissextum (zwei Mal Sechstletzter) bezeichnet, und das Schaltjahr heisst annus intercalaris Bissextus oder Bissextilis. Die Kirche blieb bis im Jahre 2001 bei der römischen Zählart, da sich so die kirchlichen Feiertage einfacher bestimmen lassen. Im modernen Kalender, der kontinuierlich weiter zählt, wirkt sich aber der Schalttag erst am 29. Februar aus. Trotz allem erstaunt die moderne Zählweise, denn bei der Umstellung auf Sommerzeit hat der Tag auch nicht 23 Stunden bzw. im Herbst bei der Rückstellung auf Normalzeit gibt es eine Stunde 2b und auch nicht die Stunde 25.

Geburtstagsfrage geklärt

Immer am Schalttag taucht auch wieder die Frage auf, wann Schalttagskinder im Gemeinjahr (Jahr mit 365 Tagen) ihren Geburtstag zu feiern haben. Die Antwort lautet klar: am 28. Februar. Ebenfalls einfach ist die Frage zu beantworten wann Kinder, die in einem Schaltjahr am 24. Februar zur Welt gekommen sind, ihren Geburtstag feiern: am 24. Februar. Allerdings hat auch diese Zählart ihre Tücken. Wer in einem Schaltjahr zwischen dem 25. und 28. Februar geboren ist, müsste in einem Gemeinjahr seinen Geburtstag eigentlich einen Tag früher feiern. Als Beispiel: Ist eine Person am 27. Februar 1996 (Schaltjahr) zur Welt gekommen, dann hatte sie am 26. Februar 1997 ihren ersten Geburtstag, dieses Jahr feiert die Person aber ganz normal am 27. Februar ihren 28. Geburtstag.

Warum so kompliziert?

Der römische Kalender hatte den Vorteil, dass der Februar in jedem Jahr nur 28 Tage hatte. Dies ergab nicht nur Vereinfachungen beim Mondkalender, sondern auch bei der Festlegung der kirchlichen Feste und vor allem der Festlegung der Wochentage. Bei dieser Zählart verschieben sich von Jahr zu Jahr die Wochentage immer nur um einen Tag und nicht in einem Schaltjahr um zwei Tage.