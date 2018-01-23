Eine enorme Schneelast liegt zurzeit auf den Häusern in unseren Alpen. Sogar auf dem Dach eines normalen Chalets liegt schon das Gewicht von sieben Personenwagen.

Von Samstag auf Sonntag hat es in den Alpen viel geschneit. Vom Südwallis bis zum Gotthardgebiet und in den Tessiner Bergen wurden 60 bis 100 cm Neuschnee gemessen. In Bosco/Gurin, einer Tessiner Gemeinde, kamen auf knapp 1500 m ü. M. sogar 116 cm zusammen. Seit Messbeginn im Jahre 1961 gab es an dieser Messstation noch nie so viel Neuschnee innerhalb eines Tages.

Enorme Schneelast auf den Dächern

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Viel Neuschnee auch auf den Dächern. Bildquelle: Claudia Steger. 1 / 3 Legende: Viel Neuschnee auch auf den Dächern Claudia Steger

Bild 2 von 3. Bei genügender Dachneigung rutscht der Schnee von alleine runter. Bildquelle: Susanne Léchot. 2 / 3 Legende: Bei genügender Dachneigung rutscht der Schnee von alleine runter. Susanne Léchot

Bild 3 von 3. Die Dachschneelast beträgt auf einem Chalet schnell mal 10 Tonnen. Bildquelle: Floris Lafeber. 3 / 3 Legende: Die Dachschneelast beträgt auf einem Chalet schnell mal 10 Tonnen. Floris Lafeber Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Schneelast

Der Neuschnee sorgt für eine enorme Schneelast auf den Dächern. Ein Kubikmeter Neuschnee wiegt gemäss SLF (Institut für Schnee- und Lawinenforschung) bis 100 kg. Das Dach eines Holzchalets von 10 mal 10 m muss in Bosco/Gurin aktuell ein Gewicht von 10 t tragen. Das entspricht einem Gewicht von rund 130 erwachsenen Personen oder etwa sieben Personenwagen. Für eine genaue Berechnung der Schneelast, müsste die Schneedichte exakt bestimmt werden. Bei nassem Neuschnee kann die Schneelast bei gut 400 kg pro Kubikmeter liegen.

SnowImager Box aufklappen Box zuklappen Für die exakte Berechnung der Schneedichte hat das SLF ein neues Messinstrument erfunden. Am Anfang ist der Neuschnee weich und locker, aber innerhalb kurzer Zeit wachsen die Eiskristalle an ihren Berührungspunkten zusammen: Sie sintern. Dabei bilden sie eine zusammenhängende poröse Struktur, ähnlich einem Schwamm aus Eis. Diese Struktur bleibt nicht lange unverändert. Weil Schnee so nahe an seiner Schmelztemperatur ist, verändert er sich ständig. Die Umwandlung nennt man Metamorphose. SnowImager Quelle: SLF

Einsturzgefahr?

Erst einmal gibt es Entwarnung: Die Dächer im Alpenraum sind für noch grössere Schneelasten konstruiert. Es besteht kaum Einsturzgefahr. Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) legt in der Baunorm SIA261 fest, wieviel Schneelast ein Dach in einer bestimmten Region tragen muss. Wenn es zu Schäden kommt, deutet das auf Baumängel hin oder die Schneelast ist lokal durch Verwehungen noch viel grösser geworden.