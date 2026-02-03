 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Schöne Bilder Herrlicher Himmel am Dienstagmorgen

Der Föhn brachte nicht nur stürmische Böen, sondern gebietsweise auch eine eindrückliche Morgenstimmung. Schauen Sie selbst!

Autor: 

03.02.2026, 13:54

Teilen

Stimmungsvolle Morgenbilder vom Dienstag

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 16. Waldstatt/AR . Das Spiel mit Föhn, Wolken und Nebel sorgte am Dienstagmorgen insbesondere in der Ostschweiz für wunderbare Himmelsbilder. Bildquelle: Marco Tizzoni .
    Morgenstimmung
  • Bild 2 von 16. Staufen/AG . Bildquelle: René Meyer.
    Morgenstimmung
  • Bild 3 von 16. Heiden/AR. Bildquelle: Peter Hebeisen.
    Morgenstimmung
  • Bild 4 von 16. Reute/AR . Bildquelle: Erich Sieber.
    Morgenstimmung
  • Bild 5 von 16. Wald/Ar . Bildquelle: Lea Ebneter.
    Morgenstimmung
  • Bild 6 von 16. Urnäsch/AR. Bildquelle: Claudia Moser.
    Morgenstimmung
  • Bild 7 von 16. Au/SG. Bildquelle: Judith Zürn.
    Morgenstimmung
  • Bild 8 von 16. Weinfelden/TG. Bildquelle: Maya Meier-Gerber.
    Morgenstimmung
  • Bild 9 von 16. Schönenberg/ZH . Bildquelle: Adrian Perschak.
    Morgenstimmung
  • Bild 10 von 16. Reussbühl/LU. Bildquelle: Martin Werthmüller.
    Morgenstimmung
  • Bild 11 von 16. Gwatt bei Thun/BE . Bildquelle: Michael Meier.
    Morgenstimmung
  • Bild 12 von 16. Grabserberg/SG . Bildquelle: Vreni Sprecher.
    Morgenstimmung
  • Bild 13 von 16. Wädenswil/ZH. Bildquelle: Charlotte Stocker.
    Morgenstimmung
  • Bild 14 von 16. Herisau/AR. Bildquelle: Marcel van Houten.
    Morgenstimmung
  • Bild 15 von 16. Altstätten/SG. Bildquelle: Rolf Gallusser .
    Morgenstimmung
  • Bild 16 von 16. Wileroltigen/BE. Bildquelle: Hans-Rudolf Käch .
    Morgenstimmung
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)