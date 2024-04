Mehr als 10 Grad über dem langjährigen Mittel

In der zweiten Wochenhälfte wird es immer wärmer. Wir werden quasi direkt in den Sommer katapultiert: Am Samstag gibt es im Flachland den ersten Sommertag der Saison. Im Mittel über 30 Jahre werden an einem Apriltag auf der Alpennordseite rund 15 Grad erreicht. Mit den berechneten 25 bis lokal sogar 28 Grad liegen wir deutlich über dieser Norm. Am wärmsten wird es wohl in den Föhnregionen und in der Nordwestschweiz.

Was ist ein Sommertag? Box aufklappen Box zuklappen Werden mindestens 25 Grad gemessen, spricht man in der Meteorologie von einem Sommertag. Bei mindestens 30 Grad ist die Rede von einem Hitzetag.

Legende: Am Samstag wird es wohl am wärmsten SRF Meteo

Wäre das der frühste Sommertag?

Nein. Basel meldete am 30. März 1989 schon einmal 25.2 Grad. In Lugano wurde im März sogar schon einmal 27.3 Grad gemessen. Allerdings könnte in der Deutschschweiz der eine oder andere Rekord für die erste Aprilhälfte gebrochen werden. Die Luftmasse ist aussergewöhnlich warm.

Unsicherheitsfaktor Saharastaub

Allerding ist noch offen, wie sonnig es wird. Damit könnten die berechneten Temperaturen vielleicht auch etwas tiefer ausfallen. Schon wieder erreichen uns Grüsse aus der Wüste. Im Laufe des Samstags nähert sich die nächste Ladung Saharastaub den westlichen Regionen. Am Sonntag und Montag dürften die Staubkonzentrationen über der Schweiz ähnlich hoch sein wie über Ostern. Es ist also wieder mit einer Trübung des Himmels zu rechnen. Zudem ziehen Schleierwolken vorüber, die mit Saharastaub dann auch dichter ausfallen.