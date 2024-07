Hochsommerliches Intermezzo bis am Samstag

Bis am Samstag...

scheint vielerorts oft die Sonne.

wird es stetig wärmer: am Mittwoch um 26, Freitag und Samstag 30 bis 33 Grad.

regnet es selten, am ehesten im Tessin und in Südbünden.

Hoch «Frederik» hat eine hochsommerliche Phase eingeläutet. Nach einer Zeit des gefühlten Dauerregens sind nun all jene Outdoor-Aktivitäten möglich, die bisher etwas zu kurz gekommen sind.

Heuen

Bisher fehlte klassisches Heuwetter - drei aufeinanderfolgende, garantiert trockene Tage aufgrund eines stabilen Hochdruckgebietes.

Legende: Das Heu braucht ausreichend Zeit zum Trocknen. Peter Bumbacher

Bis am Samstag stehen die Chance vielerorts gut: Über dem Alpenraum dominieren auch in den kommenden Tagen stets südwestliche Höhenwinde und «Frederik» verlagert seinen Schwerpunkt von Belgien nach Südschweden. Die Schauerneigung ist dadurch nicht gebannt, aber an vielen Orten bleibt es trocken.

Baden

Am Mittwoch befinden wir uns mit 26 Grad noch in der Aufwärmphase, doch spätestens ab Freitag mit 30 Grad und mehr wird das kühle Nass vielen willkommen sein.

Legende: Thunersee: aktuell 22 Grad Gaby Stoffel

Wie erfrischend das nächste Gewässer ist, steht hier.

Bergtouren

In vielen Bergregionen rufen die Gipfel: Die Schauerneigung ist gering. Nicht ganz ideal ist es in den Bergen des Tessins, sowie den Bündner Südtälern und im Engadin. Dort sind jeden Tag lokale Regengüsse möglich.

Legende: Gut eingeschneite Gletscher Ueli Klossner

Auf 3000 m herrschen Temperaturen von rund 8 Grad. Die Nullgradgrenze befindet sich auf etwa 4000 m. In dieser Höhe herrschen meist mässige Winde aus westlicher Richtung.