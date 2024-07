Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Bis Samstag oft sonnig

Rund 30 Grad

Besonders über den Bergen einzelne Gewitter. Am Sonntag neue Gewitterfront

Die hochsommerliche Wetterphase dauert noch bis in die Nacht zum Sonntag. Oft scheint die Sonne, und es wird warm bis heiss bei rund 30 Grad. Die Zeit des gefühlten Dauerregens ist zumindest vorläufig vorbei.

Legende: Oberbaselbiet Ab Dienstag konnte man sich auch etwas Zeit lassen, und von Hand arbeiten. Franz Schweizer/Archiv

Heuwetter?

Im Flachland bleibt bis am Samstagabend die Regenwahrscheinlichkeit im Mittelland gering.

Legende: Salavaux/VD Rund 21 Grad hat der Murtensee. Brigitte Mettler

Badiwetter?

Definitiv. Am Freitag und Samstag ist es heiss mit Temperaturen um 30 Grad. Wie erfrischend das nächste Gewässer ist, wird hier verraten. Am Sonntag gehen die Temperaturen deutlich zurück. In der Regel gibt es 20 bis 25 Grad.

Legende: Säntis Die Experten für Bergtouren geben gerne Auskunft. Andrea Klement

Bergtourenwetter?

Klar. Am Samstag sind nochmals Bergtouren möglich. Am Samstagabend muss man aber eine sichere Unterkunft erreicht haben. Der Wetterumschwung auf Sonntag ist markant.