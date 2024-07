Ziemlich sonnig

Rund 30 Grad - Dienstag und Mittwoch um 25 Grad

oft trocken – kräftige Gewitter vor allem in der Nacht von Montag auf Dienstag

im Süden 29 bis 32 Grad und nur geringe Schauerneigung

Das Wetter in der neuen Woche wird hochsommerlich. Oft scheint die Sonne und es wird sommerlich warm bis heiss mit bis zu 30 Grad. Etwas weniger warm wird es am Dienstag und am Mittwoch. Im Süden werden täglich rund 30 Grad erreicht. Die Zeit des gefühlten Dauerregens ist zumindest vorläufig vorbei.

Legende: Oberbaselbiet Ab Dienstag kann man sich auch etwas Zeit lassen, und von Hand arbeiten. Franz Schweizer/Archiv

Heuwetter?

Jein. In der Nacht vom Montag auf den Dienstag ziehen im Norden verbreitet Schauer und Gewitter auf. Danach bleibt es vielerorts für mehrere Tage trocken. Speziell über den Bergen kann es aber auch zwischen Dienstag und Donnerstag stellenweise nass werden, vor allem in den östlichen Bergen. Gemäss heutigem Stand ist am Freitag die Schauerneigung aber in der ganzen Schweiz gering. Am Wochenende steigt das Regenrisiko wieder etwas an.

Legende: Salavaux/VD Rund 21 Grad hat der Murtensee. Brigitte Mettler

Badiwetter?

Definitiv. Am Montag gibt es Sonnenschein bei rund 29 Grad, es wird vielerorts erst gegen Abend nass. Am Dienstag und am Mittwoch sind die Wolken zahlreicher, aber es gibt noch immer badetaugliche 25 Grad. Danach steigen die Temperaturen täglich auf knapp 30 Grad. Wie erfrischend das nächste Gewässer ist, wird hier verraten.

Legende: Säntis Die Experten für Bergtouren geben gerne Auskunft. Andrea Klement

Bergtourwetter?

Klar. Für die Nacht vom Montag auf den Dienstag sollte man ein Dach über dem Kopf haben. An den anderen Tagen wird man nur lokal nass – und wenn dann vor allem am Nachmittag. Die eine oder andere längere Bergtour kann also geplant werden.