Wer zwischen Mai und August um die Mittagszeit beim Blick in den Himmel intensive Regenbogenfarben in Schleierwolken entdeckt, beobachtet womöglich ein seltenes optisches Phänomen: den Zirkumhorizontalbogen.

Zirkumhorizontalbogen gibt es nur im Sommer

Für seine Entstehung müssen besondere meteorologische Bedingungen erfüllt sein. Entscheidend sind dünne Schleierwolken mit plättchenförmigen Eiskristallen. Diese schweben nahezu waagerecht in der Atmosphäre und wirken wie kleine Prismen. Trifft das Sonnenlicht auf die Eisplättchen, wird es gebrochen und in seine Spektralfarben aufgespalten.

Zirkumhorizontalbogen

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Zweisimmen/BE. Heute beobachteter Zirkumhorizontalbogen. Bildquelle: Melanie Gobeli. 1 / 3 Legende: Zweisimmen/BE Heute beobachteter Zirkumhorizontalbogen. Melanie Gobeli

Bild 2 von 3. Oberschrot/FR. Nur schwache, aber dennoch erkennbare Regenbogenfarben. Bildquelle: Görel Bieri. 2 / 3 Legende: Oberschrot/FR Nur schwache, aber dennoch erkennbare Regenbogenfarben. Görel Bieri

Bild 3 von 3. Wangen bei Olten/SO. Der Zirkumhorizontalbogen ist nicht immer auffällig, teilweise ist er nur sehr schwach ausgeprägt. Bildquelle: Franziska Dürmüller. 3 / 3 Legende: Wangen bei Olten/SO Der Zirkumhorizontalbogen ist nicht immer auffällig, teilweise ist er nur sehr schwach ausgeprägt. Franziska Dürmüller Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Eine wichtige Voraussetzung ist zudem ein hoher Sonnenstand. Deshalb lässt sich das Phänomen in der Schweiz nur etwa von Mai bis August beobachten, wenn die Sonne mittags ausreichend hoch steht.

Mit Beginn der warmen Jahreszeit steigen also nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Chancen auf dieses seltene Farbenspiel.