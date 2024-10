Seltenes Phänomen - Polarlichter am Schweizer Himmel

Der Blick an den Himmel hat sich am Sonntagabend gelohnt. Kurz nach 18 Uhr und nochmals nach 20 Uhr konnte man mit blossem Auge Polarlichter bestaunen. Bei uns leuchtet Aurora borealis in Rot. Das typische grüne Licht, das wir von den Polregionen kennen, wird in tieferen Luftschichten ausgesendet.