In der vergangenen Woche machte Frau Holle in der Schweiz einen ersten Kurzbesuch. Stellenweise schneite es bis knapp unter 1000 Meter. In Arosa lagen 35 Zentimeter Schnee. Am heutigen Donnerstag wurde in Arosa noch 1 Zentimeter Schnee gemessen, und auch der ist bald weg.

Von Donnerstag bis Samstag der letzten Woche erlebten die Alpen teilweise einen markanten Wintereinbruch. Am Mittwoch der vergangenen Woche erreichte eine Kaltfront aus Nordwesten den Alpenraum. Hinter der Front folgte schon in der Nacht zum Donnerstag Höhenkaltluft. Damit sank die Schneefallgrenze in einen Bereich zwischen 1200 und 1700 Metern. Bei intensivem Niederschlag gab es in den nördlichen Tälern sogar ein paar Flocken bis unter 1000 Meter über Meer. Da der Boden noch warm war, blieb der Schnee an den meisten Orten nur oberhalb von 1300 Metern liegen. So wurden am Freitagmorgen in Andermatt auf gut 1400 Metern über Meer 7 Zentimeter Neuschnee gemessen, in Arosa waren es zum gleichen Zeitpunkt 3 Zentimeter.

1 / 3 Legende: Schächental Am Freitag, 13. September war es im Schächental auf 1300 Metern richtig winterlich. Marcel Bissig 2 / 3 Legende: Erst in der Höhe Schnee Am Donnerstagmorgen, 12. September war es in Arosa noch grün, auf den Bergen schon angezuckert. Nadja Fritschi 3 / 3 Legende: Verschneite Strassen Die Strasse auf dem Urnerboden präsentierte sich am 13. September wie im Winter. Thomas Zimmermann

Im Osten schneite es bis am Samstag weiter, und so ergab die Neuschneemessung in Arosa am Samstagmorgen 34 Zentimeter, und die Gesamtschneehöhe war auf 35 Zentimeter angewachsen.

September-Schnee hält selten lang

In Andermatt war der Schnee schon am Samstag wieder weggeschmolzen, zumindest auf dem offiziellen Schneemessfeld. In Arosa auf gut 1800 Metern Meereshöhe konnte sich der Schnee etwas länger halten, nicht nur weil die Schneemenge grösser war, sondern auch die Temperaturen tiefer lagen. Bis am Dienstagabend dieser Woche war der Schnee aber auch weitgehend weggeschmolzen. Die offizielle Schneemessung ergab am Mittwoch- und Donnerstagmorgen zwar einen Wert von 1 Zentimeter Schnee.

1 / 3 Legende: Innerarosa Innerarosa auf knapp 1900 Metern am 18. September: weitgehend grün. FB 2 / 3 Legende: Schnee im Hochgebirge Oberhalb von 2000 Metern ist es in den östlichen Alpen noch weiss. FB 3 / 3 Legende: Gotthardpass Auch auf dem Gotthardpass hat sich der Schnee wieder verabschiedet. Bild vom Donnerstagabend. Irene Eichhorn

Arosa ist aber bereits wieder weitgehend grün. Auch in anderen Jahren konnte sich der September-Schnee nicht lange halten. Am 19. September 2011 lagen sogar 39 Zentimeter Schnee in Arosa.

Schon nach vier Tagen war die weisse Pracht wieder weg. Auch die 26 Zentimeter Neuschnee vom 26. September 2020 waren nach vier Tagen weg.

September-Schnee nicht so selten

Im 21. Jahrhundert fiel in Andermatt schon siebenmal der erste Schnee Ende August oder im September. Im höher gelegenen Arosa fiel seit 2005 zwölfmal der erste Schnee schon vor dem 1. Oktober, dreimal sogar schon Ende August. In den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts gab es aber auch im Juli ab und zu Neuschnee. Allerdings schmolz der Schnee in den letzten Jahren immer wieder weg und konnte sich nie bis in den Winter halten. Im letzten Jahr schneite es in Arosa am 31. Oktober definitiv ein. Davor lag der Einschneitermin meist in der ersten Hälfte November, selten im Dezember. Krass war dagegen die Situation in der Saison 2015/16 und 2016/17. In beiden Jahren schloss sich die Schneedecke erst nach Neujahr.