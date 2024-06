Per E-Mail teilen

Endlich ein paar Tage mit verbreitet viel Sonnenschein! Am Wochenende erwarten uns aber bereits wieder mehr Wolken und Schauer sowie Gewitter. In der kommenden Woche erreichen die Temperaturen sogar vielerorts während einigen Tagen nicht einmal mehr die 20-Grad-Marke. Die folgenden Bilder halten die Erinnerungen an das kurze Sommer-Intermezzo fest: