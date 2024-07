Legende: Sommerfeeling im Tessin Thomas Zimmermann

Im Juli kann das Wetter in der Schweiz sehr vielfältig sein. Oft dominiert Tagesgangwetter, nach einem sonnigen Start gibt es regelmässig Schauer oder Gewitter in der zweiten Tageshälfte.

Durchschnittlich am wärmsten ist es, nicht überraschend, im Tessin: Mit einer mittleren Höchsttemperatur von über 27 Grad und rund 25 Sommertagen, mit mehr als 25 Grad, ist es in Lugano richtig sommerlich. Das spiegelt sich auch in den über 260 Sonnenstunden. Wer auf der Suche nach Sommerfeeling ist, kommt auf der Alpensüdseite am ehesten auf seine Kosten.

Auch Basel und Bern bieten sommerliche Wärme, aber Regen gehört hier ebenfalls dazu. Die mittlere Höchsttemperatur liegt bei rund 25 Grad, und an etwas mehr als jedem zweiten Tag gibt es einen Sommertag. Im Flachland kommt man im Mittel auf knapp 8 Sonnenstunden pro Tag, trotz der Niederschläge, die durchschnittlich an etwa jedem dritten Tag auftreten. Zwischendurch kann es auch richtig heiss werden: Vier bis fünf Hitzetage mit über 30 Grad sind im Juli normal.

Legende: Aber auch Regen ist keine Seltenheit. Heinz Kramer

Der Juli bietet also für jeden Geschmack etwas: Von intensiver Sommerhitze bis zu Regen ist normalerweise alles mit dabei.