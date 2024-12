Per E-Mail teilen

Frau Holle und die Wettergötter haben der Schweiz ein schönes Weihnachtsgeschenk gebracht: Über die Weihnachtstage gibt es viel Sonne und in den Bergen liegt Schnee in Hülle und Fülle. Wir zeigen die schönsten Schnappschüsse.

1 / 10 Bild 1 von 10 Legende: Sonnenaufgang im Emmental/BE Tobias Messerli

2 / 10 Bild 2 von 10 Legende: Auf dem Gottschalkenberg ob Menzingen/ZG Peter Bumbacher

3 / 10 Bild 3 von 10 Legende: Berge oberhalb von Saas Fee/VS Silvana Marshall

4 / 10 Bild 4 von 10 Legende: Eigenthal/LU Urs Gutfleisch

5 / 10 Bild 5 von 10 Legende: Aussicht von der Rigi/SZ Eveline Helfenstein

6 / 10 Bild 6 von 10 Legende: Neuenkirch/LU Viviane Bürgler

7 / 10 Bild 7 von 10 Legende: Skitouren-Spuren am Pizol/SG Peter Eicher

8 / 10 Bild 8 von 10 Legende: Naters, oberhalb von Röthenbach/BE Beat Arm

9 / 10 Bild 9 von 10 Legende: Blick vom Rämisgummen/BE ins Entlebuch Chlöisu Hofer

10 / 10 Bild 10 von 10 Legende: Blick von der Ibergeregg/SZ Richtung Brunnen Foto Ibergeregg Karin Gartmann-Tschuor

Bis Ende Jahr bleibt die Wettersituation ähnlich: Wolken zeigen sich hauptsächlich im Flachland in Form von Nebel oder Hochnebel, in den Bergen und im Süden dominiert bis an Silvester die Sonne.