In der kommenden Woche

regnet es nur selten.

erwarten uns mehrere sonnige Tage.

werden vermutlich beidseits der Alpen 20 Grad erreicht.

Auf Samstag überquert uns eine Kaltfront. Dahinter folgt allmählich Hochdruckwetter.

Aktuell befindet sich das Hoch noch über dem Atlantik. Auf Montag verschiebt es sich nach Frankreich, nordwestlich von uns. Anschliessend verweilt es einige Zeit nördlich der Schweiz. Das Hoch hält Störungen fern und trocknet die Luft beidseits der Alpen ab.

Die gelben Balken zeigen die tägliche Sonnenscheindauer. Die blauen Balken stellen die Unsicherheit dar.

Die gelben Balken zeigen die tägliche Sonnenscheindauer. Die blauen Balken stellen die Unsicherheit dar.

Im Süden setzt sich bereits am Montag vorwiegend die Sonne durch. Im Norden voraussichtlich ab Dienstag. Prognoseunsicherheit beruht anfang der Woche auf Höhenkaltluft, die uns zum Beispiel von Osten her überqueren und Bewölkung mit sich bringen könnte. Für die zweite Wochenhälfte stellt sich die Frage, wie lange das Hoch tatsächlich an seinem Platz bleibt. Die Modelle sind sich insbesondere ab Donnerstag diesbezüglich noch uneinig. Wie Modelle Prognoseunsicherheit anzeigen, lässt sich hier nachlesen:

Nach dem kühlen Samstag im Norden geht es auch mit den Temperaturen allmählich bergauf. Ab Dienstag liegen die Höchstwerte jeweils zwischen 15 und 20 Grad. Bedingt durch die Position des Hochs weht oft Bise. Den Höhepunkt erreicht sie aus heutiger Sicht am Dienstag, dann bläst sie mässig. Die milden Bedingungen werden das Vegetationswachstum ankurbeln.

27. März 2025. Die Apfelbaum-Knospen sind noch klein und fein. Im Vergleich dazu die gleiche Apfelplantage vor einem Jahr...

27. März 2024. ..als ein aussergewöhnlich milder März den Wachstum vorantrieb.

Im Süden liegen die Höchstwerte in den kommenden Tagen bei 18 bis 22 Grad. Insbesondere am Wochenende bläst starker Nordföhn, anschliessend schwächt er sich ab.