Bis und mit Mittwoch fällt am Alpennordhang viel Schnee. Am Donnerstag und Freitag folgt sonniges und trockenes Bergwetter. Die Bedingungen sind verlockend, doch noch sind nicht viele Skigebiete offen.

Tiefdruckbestimmtes Wetter von Montag bis Mittwoch bringt in den Bergen eine richtige Portion Schnee. Am meisten Schnee gab bzw. gibt es im Unterwallis und am Alpennordhang. Bis am Mittwochmorgen sind folgende Schneemengen zusammengekommen, gemessen vom SLF:

Montana, im Unterwallis auf 1590 m: 76 cm

Wiler, im Lötschental auf 1450 m: 60 cm

Mürren, im Berner Oberland auf 1650 m: 64 cm

Engelberg, in der Zentralschweiz auf 1023 m: 32 cm

Braunwald, im Glarnerland auf 1310 m: 48 cm

Flumserberg, im Sarganserland auf 1310 m: 41 cm

Die letzten Schneeflocken fallen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Ab Donnerstag Zwischenhoch

Am Donnerstag und Freitag bestimmt ein Hochdrucksystem unser Wetter. Während im Flachland zum Teil Hochnebel liegt, kommt in den Alpen die Sonne zurück. Das klingt nach idealen Bedingungen für erste Winterausflüge in die Berge.

Legende: Winterwonderland in Bever/GR Anita Heeb

Noch sind nicht allzu viele Skigebiete geöffnet. Es empfiehlt sich, zu überprüfen, welche Anlagen bereits in Betrieb sind. Und wer abseits der Pisten mit den Tourenski unterwegs ist, muss vorsichtig sein: Die Lawinengefahr ist erheblich bis gross.

Legende: SLF

Die Schneeverhältnisse versprechen einen gelungenen Saisonauftakt - doch das Hochdruckwetter hält voraussichtlich nicht lange. In der Nacht auf Samstag zieht bereits wieder eine Störung auf.

