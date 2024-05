Über das Pfingstwochenende ist es angenehm warm mit 20 Grad oder mehr.

Das recht sonnige Wetter lädt dazu ein, den Grill anzuwerfen.

Gegen Abend gibt es aber eher Schauer. Wer auf Nummer sicher gehen will, plant besser einen Brunch.

Abends jeweils erhöhte Schauerneigung

So sehen die Niederschlagsprognosen für verschiedene Orte in der Schweiz aus:

Niederschläge über Pfingsten

1 / 7 Legende: Niederschlagsvorhersage für Interlaken 6-stündige Niederschlagssumme. Die schraffierte Fläche zeigt die Prognoseunsicherheit an. SRF Meteo 2 / 7 Legende: Niederschlagsvorhersage für Locarno 6-stündige Niederschlagssumme. Die schraffierte Fläche zeigt die Prognoseunsicherheit an. SRF Meteo 3 / 7 Legende: Niederschlagsvorhersage für Samedan 6-stündige Niederschlagssumme. Die schraffierte Fläche zeigt die Prognoseunsicherheit an. SRF Meteo 4 / 7 Legende: Niederschlagsvorhersage für Sion 6-stündige Niederschlagssumme. Die schraffierte Fläche zeigt die Prognoseunsicherheit an. SRF Meteo 5 / 7 Legende: Niederschlagsvorhersage für Zürich 6-stündige Niederschlagssumme. Die schraffierte Fläche zeigt die Prognoseunsicherheit an. SRF Meteo 6 / 7 Legende: Niederschlagsvorhersage für Genf 6-stündige Niederschlagssumme. Die schraffierte Fläche zeigt die Prognoseunsicherheit an. SRF Meteo 7 / 7 Legende: Niederschlagsvorhersage für Basel 6-stündige Niederschlagssumme. Die schraffierte Fläche zeigt die Prognoseunsicherheit an. SRF Meteo

Höhenkaltluft über Frankreich sorgt für Tagesgangwetter im Alpenraum. An den meisten Orten ist es jeweils vormittags trocken. Die Wahrscheinlichkeit, nass zu werden, nimmt ab dem Mittag stetig zu.

Tagesgangwetter Box aufklappen Box zuklappen Unter diesem Begriff wird der folgende, für den Sommer typische Wetterablauf zusammengefasst: Der Tag beginnt sonnig. Im Tagesverlauf bilden sich jeweils Quellwolken, die in die Höhe wachsen, bis schliesslich gegen Abend Schauer und teilweise auch Gewitter auftreten.

Über den Bergen treten vermehrt Schauer auf, im Flachland sind Schauer seltener. Gewitter sind aus heutiger Sicht am ehesten am Samstag verbreitet möglich, am Sonntag ist die Gewitterneigung sehr gering und am Montag voraussichtlich auf die Berge beschränkt.

Legende: Werner Krebs

Wo, wann und wie lange Schauer und Gewitter auftreten, lässt sich nicht voraussagen. Beim Grillen sollte man das Radar im Auge behalten. Längst nicht überall wird es nass! Aber wer das Risiko eines Regenschauers minimieren will, sollte lieber einen Brunch als einen abendlichen Grillplausch einplanen.