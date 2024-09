Ein Hochdruckgebiet mit Kern über Südskandinavien sorgt für gutes Wanderwetter

Vor allem am Donnerstag ist der Regenschutz noch Pflicht

Vorsicht oberhalb von rund 2000 Metern, es liegt stellenweise noch viel Schnee

Hoch «Serkan» bestimmt bis und mit Sonntag unser Wetter. Die Bise wird immer schwächer und die Temperaturen steigen an. Im Flachland gibt es Höchstwerte zwischen 19 und 24 Grad. Lokal ist ein Sommertag mit 25 Grad vor allem am Wochenende nicht ausgeschlossen. Auch in der Höhe wird es wieder milder, auf 2000 m liegen die Temperaturen meist zwischen 10 und 12 Grad.

Legende: Göscheneralpsee/UR Perfektes Wanderwetter. sibylle henny

Sonnenschein

In den Alpen ist es ziemlich sonnig. Einschränkungen gibt es vor allem am Donnerstag und am Freitag. Einerseits durch Hochnebel über dem Flachland, andererseits durch Quellwolken über den Bergen. Die Hochnebelobergrenze liegt am Donnerstag bei 900 bis 1300 m, am Freitag um 800 m. Nass wird es nur stellenweise über den Bergen, am Donnerstag etwas verbreiteter, am Freitag nur noch ganz lokal.

Schnee

Aktuell liegt oberhalb von rund 2000 m noch Schnee. Wer also eine Wanderung in der Höhe plant, sollte zum Beispiel via Webcams abklären, ob der gewünschte Wanderweg schneefrei ist. Zur Sicherheit lohnt es sich, Wanderstöcke dabei zu haben. Gute Schuhe sind so oder so Pflicht.

Legende: Lidernen/UR/SZ Im Lidernengebiet liegt noch Schnee. Ernst Immoos

Falls Sie nun die Wanderlust gepackt hat, dann haben wir hier ein paar Vorschläge der Wanderprofis: