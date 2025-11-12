In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eindrückliche Polarlichter bei uns.

Am Mittwochabend erneut gute Verhältnisse für Polarlichter.

Beobachtungs-Tipp: lichtgeschützter Ort mit freiem Blick gegen Norden.

Wunderschöne Polarlichter liessen den Schweizer Himmel von Dienstag auf Mittwoch rot erleuchten.

Polarlichter am Nachthimmel

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 17. Polarlichter in der Nacht auf Mittwoch. Hier bei Fraubrunnen/BE. Bildquelle: Tobias Messerli. 1 / 17 Legende: Polarlichter in der Nacht auf Mittwoch Hier bei Fraubrunnen/BE Tobias Messerli

Bild 2 von 17. Affoltern im Emmental/BE. Bildquelle: Pascal Hayoz. 2 / 17 Legende: Affoltern im Emmental/BE Pascal Hayoz

Bild 3 von 17. Zug . Bildquelle: Martin Gschwind. 3 / 17 Legende: Zug Martin Gschwind

Bild 4 von 17. Faulensee/BE. Bildquelle: Christian Herrgen. 4 / 17 Legende: Faulensee/BE Christian Herrgen

Bild 5 von 17. Rümligen/BE. Bildquelle: Lukas Wyss. 5 / 17 Legende: Rümligen/BE Lukas Wyss

Bild 6 von 17. Zweisimmen /BE. Bildquelle: Dario Rösti. 6 / 17 Legende: Zweisimmen /BE Dario Rösti

Bild 7 von 17. Luthern/LU. Bildquelle: Matthias Schüpbach . 7 / 17 Legende: Luthern/LU Matthias Schüpbach

Bild 8 von 17. Goldach/SG. Bildquelle: Judith Martina Pham. 8 / 17 Legende: Goldach/SG Judith Martina Pham

Bild 9 von 17. Bazenheid/SG. Bildquelle: Senka Stojcic. 9 / 17 Legende: Bazenheid/SG Senka Stojcic

Bild 10 von 17. Affoltern im Emmental/BE. Bildquelle: Pascal Hayoz. 10 / 17 Legende: Affoltern im Emmental/BE Pascal Hayoz

Bild 11 von 17. Rothenthurm/SZ. Bildquelle: Petra Bellmont-Hutab. 11 / 17 Legende: Rothenthurm/SZ Petra Bellmont-Hutab

Bild 12 von 17. Rothenthurm/SZ. Bildquelle: Petra Bellmont. 12 / 17 Legende: Rothenthurm/SZ Petra Bellmont

Bild 13 von 17. Küsnacht/ZH. Bildquelle: Monika Baumüller. 13 / 17 Legende: Küsnacht/ZH Monika Baumüller

Bild 14 von 17. Bümpliz/BE. Bildquelle: Susanne Wittwer. 14 / 17 Legende: Bümpliz/BE Susanne Wittwer

Bild 15 von 17. Ecublens/VD . Bildquelle: Hon-Wing Liu. 15 / 17 Legende: Ecublens/VD Hon-Wing Liu

Bild 16 von 17. Köniz/BE. Bildquelle: Silvia Jutzi. 16 / 17 Legende: Köniz/BE Silvia Jutzi

Bild 17 von 17. Balterswil/TG. Polarlichter und Bodennebel . Bildquelle: Jürg Alean. 17 / 17 Legende: Balterswil/TG Polarlichter und Bodennebel Jürg Alean Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ende letzter Woche gab es einen sogenannten «koronalen Massenauswurf». Dabei schleuderte die Sonne eine grosse Wolke aus geladenen Teilchen ins Weltall. Eine erste Ladung dieser Teilchen hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch für Polarlichter gesorgt. Am Mittwochabend erreicht uns eine zweite Welle.

Die NOAA berechnet einen Index für die geomagnetische Aktivität. Am Schweizer Himmel lassen sich Polarlichter ungefähr ab einem Index von 7 beobachten. Am Mittwochabend wird dieser Wert voraussichtlich wieder erreicht.

Ist der Himmel klar genug?

Dichte Wolken oder Nebel verdecken dieses Naturschauspiel. Am Mittwochabend sind die Bedingungen an den meisten Orten der Schweiz gut: hauptsächlich dünne Schleierwolken ziehen vorbei. Diese werden dann zum Problem, wenn sie vom Mond erleuchtet werden. Der Mond geht erst ungefähr um Mitternacht auf.

Um einen Blick auf die Polarlichter zu erhaschen, eignet sich am besten ein Ort mit freier Sicht gegen Norden und möglichst wenig störenden Lichtquellen. Wir wünschen viel Erfolg beim Beobachten!