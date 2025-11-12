 Zum Inhalt springen

Spektakel am Nachthimmel Heute Abend erneut Chance auf Polarlichter

12.11.2025, 15:39

  • In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eindrückliche Polarlichter bei uns.
  • Am Mittwochabend erneut gute Verhältnisse für Polarlichter.
  • Beobachtungs-Tipp: lichtgeschützter Ort mit freiem Blick gegen Norden.

Wunderschöne Polarlichter liessen den Schweizer Himmel von Dienstag auf Mittwoch rot erleuchten.

Polarlichter am Nachthimmel

  • Bild 1 von 17. Polarlichter in der Nacht auf Mittwoch. Hier bei Fraubrunnen/BE. Bildquelle: Tobias Messerli.
    Roter Himmel mit Nordlichtern über Landschaft bei Nacht.
  • Bild 2 von 17. Affoltern im Emmental/BE. Bildquelle: Pascal Hayoz.
    Roter Polarlichthimmel über Waldlandschaft.
  • Bild 3 von 17. Zug . Bildquelle: Martin Gschwind.
    Stadtansicht bei Nacht mit rotem Nordlicht am Himmel.
  • Bild 4 von 17. Faulensee/BE. Bildquelle: Christian Herrgen.
    Nordlichter über einem See.
  • Bild 5 von 17. Rümligen/BE. Bildquelle: Lukas Wyss.
    Nordlicht über Landschaft mit einzelstehendem Baum.
  • Bild 6 von 17. Zweisimmen /BE. Bildquelle: Dario Rösti.
    Roter Polarlichthimmel über Berglandschaft bei Nacht.
  • Bild 7 von 17. Luthern/LU. Bildquelle: Matthias Schüpbach .
    Roter Himmel mit Nordlichtern über Landschaft bei Nacht.
  • Bild 8 von 17. Goldach/SG. Bildquelle: Judith Martina Pham.
    Goldach, Nordlichter über dem Bodensee
  • Bild 9 von 17. Bazenheid/SG. Bildquelle: Senka Stojcic.
    Nachthimmel mit rötlichem Polarlicht über Landschaft.
  • Bild 10 von 17. Affoltern im Emmental/BE. Bildquelle: Pascal Hayoz.
    Nachthimmel mit rotem Polarlicht über dunkler Landschaft.
  • Bild 11 von 17. Rothenthurm/SZ. Bildquelle: Petra Bellmont-Hutab.
    Dorf bei Nacht mit klarer Himmel und Sternen.
  • Bild 12 von 17. Rothenthurm/SZ. Bildquelle: Petra Bellmont.
    Roter Nachthimmel über Stadt mit Sternen.
  • Bild 13 von 17. Küsnacht/ZH. Bildquelle: Monika Baumüller.
    Nachthimmel mit Polarlichtern über Stadt und Bäumen.
  • Bild 14 von 17. Bümpliz/BE. Bildquelle: Susanne Wittwer.
    Polarlicht über Hausdach
  • Bild 15 von 17. Ecublens/VD . Bildquelle: Hon-Wing Liu.
    Gebäude unter sternenklarem Nachthimmel mit farbigem Licht.
  • Bild 16 von 17. Köniz/BE. Bildquelle: Silvia Jutzi.
    Roter Polarlichthimmel über Landschaft bei Nacht.
  • Bild 17 von 17. Balterswil/TG. Polarlichter und Bodennebel . Bildquelle: Jürg Alean.
    Polarlichter und Nebel
Ende letzter Woche gab es einen sogenannten «koronalen Massenauswurf». Dabei schleuderte die Sonne eine grosse Wolke aus geladenen Teilchen ins Weltall. Eine erste Ladung dieser Teilchen hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch für Polarlichter gesorgt. Heute erreicht uns eine zweite Welle.

Die NOAA berechnet einen Index für die geomagnetische Aktivität. Am Schweizer Himmel lassen sich Polarlichter ungefähr ab einem Index von 7 beobachten. Am Mittwochabend wird dieser Wert voraussichtlich wieder erreicht.

Ist der Himmel klar genug?

Dichte Wolken oder Nebel verdecken dieses Naturschauspiel. Am Mittwochabend sind die Bedingungen an den meisten Orten der Schweiz gut: hauptsächlich dünne Schleierwolken ziehen vorbei. Diese werden dann zum Problem, wenn sie vom Mond erleuchtet werden. Der Mond geht erst ungefähr um Mitternacht auf.

Um einen Blick auf die Polarlichter zu erhaschen, eignet sich am besten ein Ort mit freier Sicht gegen Norden und möglichst wenig störenden Lichtquellen. Wir wünschen viel Erfolg beim Beobachten!

Radio SRF1, Wetter, 12.11.2025, 12:20

