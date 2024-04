Das Aprilwetter wurde an diesem Wochenende seinem Ruf gerecht. Es war fast alles dabei. Am Samstagmorgen Bodenfrost im Norden, dann Föhn mit Orkanböen und am Sonntag Schnee im Süden und Saharastaub im Norden. Während im Süden die Höchsttemperaturen bei 10 Grad lagen, gab es im Norden bis 22 Grad.

In der vergangenen Woche war es nördlich der Alpen immer noch winterlich, mit Schneeschauern bis ins Flachland. Auf dem Säntis wurden am Donnerstag 6 Meter 90 Schnee gemessen. So viel Schnee gab es im April seit dem Rekordwinter 1999 auf dem Säntis nie mehr. Seit Freitag wurde es wieder deutlich wärmer, ohne Wetterkapriolen ging es aber auch am Wochenende nicht.

Legende: Fast 7 Meter Schnee am Säntis Seit dem Schneerekord 1999 gab es im April nie mehr so viel Schnee auf dem Säntis. Peter Eicher

Am Samstag Bodenfrost, dann Föhnsturm

Nach einer klaren Nacht auf Samstag wurde am Samstagmorgen an vielen Orten nördlich der Alpen Bodenfrost verzeichnet. Meist sanken die Temperaturen auch am Boden nicht unter -3 Grad. Luftfrost gab es glücklicherweise nur in Hallau SH mit -0.2 Grad und in Mosen LU mit -0.8 Grad.

Tagsüber gab es speziell in der Deutschschweiz viel Sonnenschein und es wurde warm. In Basel zeigte das Thermometer am Samstagnachmittag 22 Grad, aber auch im Mittelland gab es verbreitet Temperaturen um oder knapp über 20 Grad. In den Föhngebieten vermochten die Temperaturen nicht ganz mitzuhalten, meist war der fehlende Sonnenschein schuld. Im St. Galler Rheintal wurden aber verbreitet 19 Grad gemessen.

Legende: Föhnstimmung am Sonntagmorgen Am Sonntagmorgen gab es eine spektakuläre Föhnstimmung am Bodensee. Gaby Baumann

Föhnsturm bis an den Bodensee

Der Föhn tobte über das ganze Wochenende und blies meist bis ins Mittelland, im Osten schaffte er es bis an den Bodensee. Die stärksten Böen wurden am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag gemessen.

Legende: Föhnmauer am Jungfraumassiv Die Föhnmauer am Samstag am nördlichen Alpenkamm sorgte für spektakuläre Bilder. Andreas Balmer

Im Flachland wurde der Maximalwert mit 110 Kilometer pro Stunde in Altenrhein am Bodensee erreicht, in Meiringen gab es 103 und in Altdorf 100 Kilometer pro Stunde. Auf den Bergen wurde sogar eine Orkanböe verzeichnet. Auf dem Titlis betrug der höchste Messwert 122 Kilometer pro Stunde.

Wolkenstau im Süden

Südlich der Alpen war es am Wochenende grau und nass. Im Val Bavona im Nordtessin gab es über das Wochenende 60 Millimeter Niederschlag, im Onsernonetal und am Ceneri wurden gut 50 Millimeter gemessen.

Durch den ergiebigen Niederschlag sank südlich des Simplonpasses die Schneefallgrenze gegen etwa 1200 Meter ab. Der Simplonpass musste am Sonntagmorgen für Anhängerzüge gesperrt werden. Die Nachmittagstemperaturen lagen im Tessin sowohl am Samstag als auch am Sonntag bei bescheidenen 10 bis 12 Grad.

Die Crux mit dem Saharastaub

Einmal mehr brachte der Südwind nicht nur warme Luft, sondern auch jede Menge Saharastaub, entsprechend war es am Sonntagvormittag meist grau. Auch an der Appenzeller Landsgemeinde gab es keinen Sonnenschein. Bei rund 15 Grad musste aber niemand frieren.

Legende: Appenzeller Landsgemeinde Dank dem ältesten Appenzeller, dem Föhn, war es am Sonntagmittag trocken an der Appenzeller Landsgemeinde. Pascal Loepfe

Am Nachmittag verlagerte sich der Saharastaub wieder weiter nach Westen, und entsprechend wurde es besonders im Osten wieder sonniger, während am Jura fast ganztags Regen fiel. Am Sonntag lagen die Höchsttemperaturen im Norden dank Föhn bei rund 21 Grad.

Legende: Föhnstimmung über den Glarner Alpen Am Samstagabend waren die Glarner Alpen im Föhnsturm sehr schön beleuchtet. FB

Epische Föhnlage

Zu Wochenbeginn geht es mit Föhn weiter, auch wenn er am Montag bedeutend schwächer bläst als noch am Wochenende. Ab Dienstag wird er wieder stark, teilweise sogar stürmisch.

Legende: Es geht mit Föhn weiter Föhnsturm am Ägerisee am Samstag. Dort wurden bis 82 Kilometer pro Stunde gemessen. Peter Bumbacher

Bis zur Wochenmitte dürfen im Norden wieder Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad erwartet werden, in den Föhngebieten sind bis 26 Grad möglich. Auf Donnerstag folgt voraussichtlich der nächste markante Wetterwechsel.