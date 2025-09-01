 Zum Inhalt springen

#SRFMeteoBild Farbenrausch im Morgenlicht

Heute Morgen leuchtete der Himmel in kräftigen Farben. In einigen Regionen gab es als Zugabe einen pinken Regenbogen.

01.09.2025, 11:21

  • Bild 1 von 18. Buchs/AG . Bei Sonnenaufgang gelangt vor allem der rote Teil des Sonnenlichts bis zu Himmel, deshalb dominiert die rosa Farbe beim Regenbogen. Bildquelle: Vanessa Lim.
    Regenbogen über Bäumen vor bewölktem Himmel.
  • Bild 2 von 18. Tschiertschen/GR . Morgenstimmung . Bildquelle: Cornelia Krüger.
    Dramatischer roter Sonnenuntergang über Bergsilhouette.
  • Bild 3 von 18. Basel. Aufnahme am Rhein von der Breite (Basel-Stadt) zum Kraftwerk Birsfelden (Baselland) heute um 6.45h. Bildquelle: Christian Heiber.
    Boote auf Fluss bei Sonnenuntergang, rosa Himmel.
  • Bild 4 von 18. Bommen/TG . Morgenrot am Weiher . Bildquelle: Pascal Debrunner.
    Sonnenuntergang über einem stillen See mit Bäumen.
  • Bild 5 von 18. Kirchberg/SG . Morgenrot . Bildquelle: Pius Büeler.
    Kirchturm vor dramatischem Sonnenuntergang mit Wolken.
  • Bild 6 von 18. Füllinsdorf/BL. Unglaubliches Farbspektrum. Bildquelle: Sibylle Sieber.
    Rosa Himmel bei Sonnenaufgang über Hügeln.
  • Bild 7 von 18. Wilen/AR. Morgenstimmung im Appenzeller Vorderland. Bildquelle: Myriam Schmid .
    Dramatischer Sonnenaufgang mit Wolken und Silhouetten von Bäumen.
  • Bild 8 von 18. Aarau/AG. Das neue Polizeigebäude wird von einem pinken Regenbogen dekoriert. Bildquelle: Mario Müller.
    Gebäudebaustelle unter Regenbogen vor rosafarbenem Himmel.
  • Bild 9 von 18. Reute/AR . Morgenlicht. Bildquelle: Margrith Peter.
    Dramatischer Sonnenaufgang über einer Berglandschaft.
  • Bild 10 von 18. Hausen/AG . Regenbogen in der aufkommenden Regenfront im Westen . Bildquelle: Ruedi Steiner.
    Roter Himmel mit Regenbogen bei Sonnenaufgang.
  • Bild 11 von 18. Basel . Morgenstimmung in Basel . Bildquelle: Susanne Sopko.
    Stadtansicht bei Sonnenuntergang mit Fluss und Hochhäusern.
  • Bild 12 von 18. Sargans/SG. Morgenrot – Schlechtwetter droht... Bildquelle: Corina Rupp.
    Bergsilhouette bei dramatischem Sonnenuntergang.
  • Bild 13 von 18. Aarau Rohr . Regenbogen im Westen . Bildquelle: Sinett Gerber.
    Regenbogen über Wohngebiet bei bewölktem Himmel.
  • Bild 14 von 18. Samedan/GR. Glühender Morgenhimmel über dem Munt Gravatscha im Engadin. Bildquelle: Fritz Sigg .
    Bergsilhouette vor dramatischem Sonnenaufgangshimmel.
  • Bild 15 von 18. Herzogenbuchsee/BE. Wow, was für ein Wochen- und Septemberstart! Bildquelle: Michael Wüthrich.
    Dorf mit Regenbogen und Kirche vor Abendhimmel.
  • Bild 16 von 18. Grenchen/SO. Farbiger Morgenstart . Bildquelle: Emma Trüssel Hofer.
    Dramatischer Sonnenaufgang mit Bäumen im Vordergrund und Spiegelung auf Wasser.
  • Bild 17 von 18. Hölstein/BL. In der aufgehenden Sonne ist der Radius des Regenbogens sehr gross. Bildquelle: Simon Rudin.
    Regenbogen über einer bewaldeten Landschaft bei Sonnenuntergang.
  • Bild 18 von 18. Ueken/AG. Regenbogen am Morgen . Bildquelle: Jana Schmid.
    Rosaroter Regenbogen am bewölkten Himmel.
Meteo, SRF 1, 01.09.2025, 12.55 Uhr

