Bild 1 von 18. Buchs/AG . Bei Sonnenaufgang gelangt vor allem der rote Teil des Sonnenlichts bis zu Himmel, deshalb dominiert die rosa Farbe beim Regenbogen. Bildquelle: Vanessa Lim.
Bild 2 von 18. Tschiertschen/GR . Morgenstimmung . Bildquelle: Cornelia Krüger.
Bild 3 von 18. Basel. Aufnahme am Rhein von der Breite (Basel-Stadt) zum Kraftwerk Birsfelden (Baselland) heute um 6.45h. Bildquelle: Christian Heiber.
Bild 4 von 18. Bommen/TG . Morgenrot am Weiher . Bildquelle: Pascal Debrunner.
Bild 5 von 18. Kirchberg/SG . Morgenrot . Bildquelle: Pius Büeler.
Bild 6 von 18. Füllinsdorf/BL. Unglaubliches Farbspektrum. Bildquelle: Sibylle Sieber.
Bild 7 von 18. Wilen/AR. Morgenstimmung im Appenzeller Vorderland. Bildquelle: Myriam Schmid .
Bild 8 von 18. Aarau/AG. Das neue Polizeigebäude wird von einem pinken Regenbogen dekoriert. Bildquelle: Mario Müller.
Bild 9 von 18. Reute/AR . Morgenlicht. Bildquelle: Margrith Peter.
Bild 10 von 18. Hausen/AG . Regenbogen in der aufkommenden Regenfront im Westen . Bildquelle: Ruedi Steiner.
Bild 11 von 18. Basel . Morgenstimmung in Basel . Bildquelle: Susanne Sopko.
Bild 12 von 18. Sargans/SG. Morgenrot – Schlechtwetter droht... Bildquelle: Corina Rupp.
Bild 13 von 18. Aarau Rohr . Regenbogen im Westen . Bildquelle: Sinett Gerber.
Bild 14 von 18. Samedan/GR. Glühender Morgenhimmel über dem Munt Gravatscha im Engadin. Bildquelle: Fritz Sigg .
Bild 15 von 18. Herzogenbuchsee/BE. Wow, was für ein Wochen- und Septemberstart! Bildquelle: Michael Wüthrich.
Bild 16 von 18. Grenchen/SO. Farbiger Morgenstart . Bildquelle: Emma Trüssel Hofer.
Bild 17 von 18. Hölstein/BL. In der aufgehenden Sonne ist der Radius des Regenbogens sehr gross. Bildquelle: Simon Rudin.
Bild 18 von 18. Ueken/AG. Regenbogen am Morgen . Bildquelle: Jana Schmid.
