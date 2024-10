#SRFMeteoBild - Komet am Schweizer Nachthimmel

Am vergangenen Abend konnte in der Schweiz der Komet «Tsuchinshan-ATLAS» bestaunt werden. Er ist in den kommenden Tagen jeweils in der Dämmerung Richtung Westen zu sehen, jedoch immer weniger hell. Aufgrund vieler Wolken braucht es zudem auch etwas Glück mit dem Timing.