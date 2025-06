Der Sommer wurde mit den Gewittern am Wochenende so richtig lanciert.

Sowohl am Samstagabend als auch am Sonntag zogen zum Teil kräftige Gewitter über die Schweiz. Damit verbunden waren Sturmböen, zum Beispiel im Rhonetal, am Neuenburgersee oder in Grenchen mit über 80 km/h. Einige Regionen wurden von Hagelkörnern so gross wie Zweifränkler getroffen, zum Beispiel das Baselbiet oder die Walenseeregion.