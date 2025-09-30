Inhalt
SRFMeteoTicker
Erneut kalte Herbstnacht auf Freitag
Der Ticker liefert Aktuelles zum Wetter in der Schweiz und rundherum: spannende Phänomene, Unwetterlagen, Rekordwerte, Einblicke in die Hintergründe der Prognose – und Antworten auf Ihre Fragen.
Autor:
SRFMeteo
30.09.2025, 11:35
Themen in diesem Liveticker
Brrr! Eine kalte Nacht steht uns bevor.
Lokal hartnäckig
Verbreitet Bodenfrost
Stürmische Kaltfront in Sicht
Windstill ist die Ausnahme
Bodenfrost möglich
Prognoseunsicherheit par excellence
Kurzwetter für heute
Heiss und nass in Spanien heute
Wirbelsturm «Humberto» zieht nach Europa