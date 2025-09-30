 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

SRFMeteoTicker Herbststurm am Donnerstag

Der Ticker liefert Aktuelles zum Wetter in der Schweiz und rundherum: spannende Phänomene, Unwetterlagen, Rekordwerte, Einblicke in die Hintergründe der Prognose – und Antworten auf Ihre Fragen.

Autor: 

30.09.2025, 11:35

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Sturmwarnung
  • Fast 20 Grad in der Nordwestschweiz
  • Schneefall in den Bergen
  • Erste Sonnenstrahlen in Luzern seit 8 Tagen
  • Nebelbogen gesichtet
  • Hochnebel bis Andermatt
  • Hochnebel bis in die Alpentäler
  • Kräftige Unwetter in der Region Valencia
  • Goldener Oktober
  • Im Flachland vielerorts zäher Hochnebel

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)