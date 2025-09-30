 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

SRFMeteoTicker Nach Kaltfront: Abendrot, Schnee und Wind

Der Ticker liefert Aktuelles zum Wetter in der Schweiz und rundherum: spannende Phänomene, Unwetterlagen, Rekordwerte, Einblicke in die Hintergründe der Prognose – und Antworten auf Ihre Fragen.

Autor: 

30.09.2025, 11:35

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Weisse Landschaften ab rund 1500 m
  • Feuriges Abendrot
  • Die Böen von «Amy»
  • Orkanböen auf dem Chasseral
  • Deutliche Abkühlung
  • Erste Sturmböen in der Schweiz
  • Amy trifft auf das europäische Festland
  • 148 km/h in Nordirland
  • Stürmischer Wind am Samstagnachmittag und -abend
  • Zuletzt im April so kalt

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)