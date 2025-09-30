 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

SRFMeteoTicker Sturmtief «Amy» sorgt für unruhiges Wetter

Der Ticker liefert Aktuelles zum Wetter in der Schweiz und rundherum: spannende Phänomene, Unwetterlagen, Rekordwerte, Einblicke in die Hintergründe der Prognose – und Antworten auf Ihre Fragen.

Autor: 

30.09.2025, 11:35

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • 148 km/h in Nordirland
  • Stürmischer Wind am Samstagnachmittag und -abend
  • Zuletzt im April so kalt
  • Brrr! Eine kalte Nacht steht uns bevor.
  • Lokal hartnäckig
  • Verbreitet Bodenfrost
  • Stürmische Kaltfront in Sicht
  • Windstill ist die Ausnahme
  • Bodenfrost möglich
  • Prognoseunsicherheit par excellence

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)