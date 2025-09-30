Inhalt
SRFMeteoTicker
-
Sturmtief «Amy» sorgt für unruhiges Wetter
Der Ticker liefert Aktuelles zum Wetter in der Schweiz und rundherum: spannende Phänomene, Unwetterlagen, Rekordwerte, Einblicke in die Hintergründe der Prognose – und Antworten auf Ihre Fragen.
Autor:
SRFMeteo
30.09.2025, 11:35
Themen in diesem Liveticker
-
148 km/h in Nordirland
-
Stürmischer Wind am Samstagnachmittag und -abend
-
Zuletzt im April so kalt
-
Brrr! Eine kalte Nacht steht uns bevor.
-
Lokal hartnäckig
-
Verbreitet Bodenfrost
-
Stürmische Kaltfront in Sicht
-
Windstill ist die Ausnahme
-
Bodenfrost möglich
-
Prognoseunsicherheit par excellence