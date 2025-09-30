Inhalt
SRFMeteoTicker
Wetternews in Kurzform
Der Ticker liefert Aktuelles zum Wetter in der Schweiz und rundherum: spannende Phänomene, Unwetterlagen, Rekordwerte, Einblicke in die Hintergründe der Prognose – und Antworten auf Ihre Fragen.
Autor:
SRFMeteo
30.09.2025, 11:35
Themen in diesem Liveticker
Nach dem Sturm kam der Schnee
Sturm «Benjamin» wütete auch im Ausland
Eindrückliche Wellen am Zugersee
Wie stark war «Benjamin» bei mir zu Hause?
Die schöne Seite des Sturms
Kurzbilanz zu «Benjamin»
Lokal neuer Windrekord
Böen über 100 km/h im Flachland
Achtung rutschig
Orkanböen sogar im Flachland