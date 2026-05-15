Im Laufe der nächsten Woche kommt ein Hochdruckgebiet zu uns und das Wetter stabilisiert sich. Sollten die Auffahrtspläne ins Wasser fallen, hilft Pfingsten: Es wird sonniger und wärmer.
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Bild 1 von 2. Sommertage mit über 25 Grad liegen drin. Die hellblaue Fläche zeigt die Unsicherheit. Bildquelle: SRF Meteo.
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Bild 2 von 2. Im Süden gibt es Sommertage. Bildquelle: SRF Meteo.
Auch die Nächte werden milder mit Tiefstwerten über 10 Grad. Tagsüber locken bei sommerlichen Temperaturen die Badis oder die noch kühlen Seen. Wer es trocken mag, kann das frühsommerliche Wetter bei einer Wanderung geniessen.
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Bild 1 von 2. Ein Sprung ins kalte Nass? Bildquelle: Marina Ziegler.
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Bild 2 von 2. Auch eine Wanderung bietet sich an. Bildquelle: Fabiola Kind.
Über den Bergen bringen einzelne Quellwolken Schatten. Dazu wird es auf 2000 m warm mit rund 12 Grad.
Sonnencreme Ja, Regenschutz kaum
Es stehen sonnige Tage an. Besonders an Pfingsten und am Pfingstmontag könnten einzelne Wolken den Himmel dekorieren. Über den Bergen ist ein einzelner Regenguss möglich. Dennoch überwiegen Sonnenschein und trockenes Wetter.
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Bild 1 von 4. Die Sonne zeigt sich mehr und mehr. An Pfingsten und am Pfingstmontag mit einigen Wolken? Bildquelle: SRF Meteo.
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Bild 2 von 4. Auch die Sonnenstube der Schweiz funktioniert. Bildquelle: SRF Meteo.
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Bild 3 von 4. Einzelne Wettermodelle rechnen mit wenig Regen über die Pfingsttage – sichtbar durch die hellblaue Fläche. Bildquelle: SRF Meteo.
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Bild 4 von 4. Auch im Süden ist etwas Regen möglich. Bildquelle: SRF Meteo.