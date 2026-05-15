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Stabiles Wetter in Sicht Ein Hoch auf Pfingsten?

Nach wechselhaftem Wetter folgt auf Pfingsten ein Steigerungslauf mit Sonnenschein und Frühlingswärme.

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15.05.2026, 16:38

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Im Laufe der nächsten Woche kommt ein Hochdruckgebiet zu uns und das Wetter stabilisiert sich. Sollten die Auffahrtspläne ins Wasser fallen, hilft Pfingsten: Es wird sonniger und wärmer.

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  • Bild 1 von 2. Sommertage mit über 25 Grad liegen drin. Die hellblaue Fläche zeigt die Unsicherheit. Bildquelle: SRF Meteo.
    Diagramm mit Höchstwerten für Süden: Es wird warm.
  • Bild 2 von 2. Im Süden gibt es Sommertage. Bildquelle: SRF Meteo.
    Diagramm mit Höchstwerten für Süden: Es wird warm.
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Auch die Nächte werden milder mit Tiefstwerten über 10 Grad. Tagsüber locken bei sommerlichen Temperaturen die Badis oder die noch kühlen Seen. Wer es trocken mag, kann das frühsommerliche Wetter bei einer Wanderung geniessen.

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  • Bild 1 von 2. Ein Sprung ins kalte Nass? Bildquelle: Marina Ziegler.
    See mit Bäumen und Bergen unter blauem Himmel.
  • Bild 2 von 2. Auch eine Wanderung bietet sich an. Bildquelle: Fabiola Kind.
    Landschaft mit See, grünen Hügeln und Bergen im Hintergrund.
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Über den Bergen bringen einzelne Quellwolken Schatten. Dazu wird es auf 2000 m warm mit rund 12 Grad.

Sonnencreme Ja, Regenschutz kaum

Es stehen sonnige Tage an. Besonders an Pfingsten und am Pfingstmontag könnten einzelne Wolken den Himmel dekorieren. Über den Bergen ist ein einzelner Regenguss möglich. Dennoch überwiegen Sonnenschein und trockenes Wetter.

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  • Bild 1 von 4. Die Sonne zeigt sich mehr und mehr. An Pfingsten und am Pfingstmontag mit einigen Wolken? Bildquelle: SRF Meteo.
    Balkendiagramm der Sonnenscheindauer im Norden für nächste Woche. Es wird sonniger.
  • Bild 2 von 4. Auch die Sonnenstube der Schweiz funktioniert. Bildquelle: SRF Meteo.
    Balkendiagramm der Sonnenscheindauer im Süden für nächste Woche. Es wird sonniger.
  • Bild 3 von 4. Einzelne Wettermodelle rechnen mit wenig Regen über die Pfingsttage – sichtbar durch die hellblaue Fläche. Bildquelle: SRF Meteo.
    Diagramm mit Niederschlagsmengen im Norden pro Wochentag.
  • Bild 4 von 4. Auch im Süden ist etwas Regen möglich. Bildquelle: SRF Meteo.
    Balkendiagramm mit Niederschlag im Süden über die Woche.
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Meteo, 13 Uhr, 15.05.26

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