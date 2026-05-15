Nach wechselhaftem Wetter folgt auf Pfingsten ein Steigerungslauf mit Sonnenschein und Frühlingswärme.

Ein Hoch auf Pfingsten?

Im Laufe der nächsten Woche kommt ein Hochdruckgebiet zu uns und das Wetter stabilisiert sich. Sollten die Auffahrtspläne ins Wasser fallen, hilft Pfingsten: Es wird sonniger und wärmer.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Sommertage mit über 25 Grad liegen drin. Die hellblaue Fläche zeigt die Unsicherheit. Bildquelle: SRF Meteo. 1 / 2 Legende: Sommertage mit über 25 Grad liegen drin. Die hellblaue Fläche zeigt die Unsicherheit. SRF Meteo

Bild 2 von 2. Im Süden gibt es Sommertage. Bildquelle: SRF Meteo. 2 / 2 Legende: Im Süden gibt es Sommertage. SRF Meteo Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Auch die Nächte werden milder mit Tiefstwerten über 10 Grad. Tagsüber locken bei sommerlichen Temperaturen die Badis oder die noch kühlen Seen. Wer es trocken mag, kann das frühsommerliche Wetter bei einer Wanderung geniessen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Ein Sprung ins kalte Nass? Bildquelle: Marina Ziegler. 1 / 2 Legende: Ein Sprung ins kalte Nass? Marina Ziegler

Bild 2 von 2. Auch eine Wanderung bietet sich an. Bildquelle: Fabiola Kind. 2 / 2 Legende: Auch eine Wanderung bietet sich an. Fabiola Kind Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Über den Bergen bringen einzelne Quellwolken Schatten. Dazu wird es auf 2000 m warm mit rund 12 Grad.

Sonnencreme Ja, Regenschutz kaum

Es stehen sonnige Tage an. Besonders an Pfingsten und am Pfingstmontag könnten einzelne Wolken den Himmel dekorieren. Über den Bergen ist ein einzelner Regenguss möglich. Dennoch überwiegen Sonnenschein und trockenes Wetter.