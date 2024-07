Auch am ersten Juliwochenende ist Regen in der Schweiz wieder das grosse Thema. Von Samstagmittag bis Sonntagmittag fielen im Südtessin lokal mehr als 200 Millimeter Regen. Viel Regen gab es auch im Maggiatal und im Misox sowie im Bergell. Bis in die Nacht zum Montag sind weiter Regengüsse möglich.

Schon am Samstag fiel in weiten Teilen der Schweiz Regen. Am frühen Nachmittag zog zuerst eine Störungszone von Westen nach Osten über unser Land, am Abend folgte eine Kaltfront. Sie blieb in der Folge über den Alpen und den südlichen Landesteilen liegen, und sorgte dort für ergiebigen Regen.

Legende: Starkregen im Tessin Das Südtessin wurde am Sonntag von Starkregen heimgesucht. FB (Archiv)

Grösste Regenmengen im Südtessin

Am Samstagnachmittag setzte zunächst kräftiger Regen im Maggiatal und im Misox ein. Im Maggiatal war der Regen aber schon am frühen Sonntagmorgen weitgehend vorbei. In den vom Unwetter am vergangenen Wochenende stark betroffenen Gebieten gab es zwischen 10 und 45 Millimeter Regen. In Cevio wurden 15,8 Millimeter gemessen, in Robiei 41,6 Millimeter. Kräftigen Regen gab es auch schon im Misox. Am Sonntagvormittag bildete sich eine Schauerlinie, vereinzelt auch mit Gewittern von der Poebene über das Mendrisiotto bis ins Misox und Bergell und weiter nach Mittelbünden. In Coldrerio lag am Sonntagmittag die 24 Stundensumme bei mehr als 210 Millimetern. Mehr als 150 Millimeter gab es auch in Stabio und auf dem Monte Generoso. In Bellinzona betrug zum gleichen Zeitpunkt die 24 Stundensumme 100 Millimeter, in Grono im Misox waren es knapp 80 Millimeter. Sehr viel Regen fiel auch in Soglio im Bergell. Dort lag die 24 Stundensumme am Sonntagmittag bei gut 100 Millimetern.

Auch am Nachmittag und Abend Regen

Bis in die Nacht zum Montag ziehen weitere Schauerlinien über das Tessin und Graubünden. Unter diesen Schauerlinien sind bis in die kommende Nacht nochmals 50 Millimeter, ganz vereinzelt deutlich mehr zu erwarten. An vielen Orten, besonders Richtung Centovalli und Maggiatal gibt es längere trockene Phasen.