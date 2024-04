Am Samstag gab es auf der Alpennordseite vielerorts den ersten Sommertag des Jahres, mit Temperaturen über 25 Grad. Das ist aussergewöhnlich früh. An einigen Messstationen war es heute sogar so warm wie noch nie zuvor im April.

So warm wie noch nie

Viel Sonnenschein, warme Luft aus Süden und ein Hochdruckgebiet, in dem die Luft nach unten sinkt und sich weiter erwärmt. Diese Faktoren führten am Samstag zu aussergewöhnlich hohen Temperaturen. Am wärmsten wurde es mithilfe des Südwestwinds in Basel. Dort gab es am Nachmittag hochsommerliche 28.8 Grad. Ebenfalls sehr warm war es in Chur mit Föhnunterstützung. Dort lagen die 28.5 Grad sogar deutlich über dem bisherigen Aprilrekord von 27.7 Grad.

Legende: Cevio/TI Auch die Pflanzen reagieren auf die hohen Temperaturen. Peter Bumbacher

Aussergewöhnlich früh

Dass Anfang April schon einige Monatsrekorde purzeln, ist besonders bemerkenswert. Die meisten bisherigen Rekorde stammen aus dem letzten Aprildrittel. Vergleicht man die heutigen Höchstwerte mit den höchsten bisher gemessenen Höchstwerte im ersten Aprildrittel, zeigt sich deutlich, wie aussergewöhnlich warm es war. So gab es beispielsweise in Interlaken heute über 4 Grad mehr als je zuvor in dieser Periode.

Legende: Einigen/BE Frühling am Thunersee Lo Hofer

Wie geht es weiter?

Auch am Sonntag und Montag ist es nochmals ausserordentlich warm. Je nach Sonnenscheindauer dürften die Temperaturen nochmals im ähnlichen Bereich liegen, an einigen Stationen könnte es nochmals neue Rekorde geben. Erst am Dienstag beendet eine Kaltfront die «Hitzewelle» und die Temperaturen gehen auf ein für die Jahreszeit übliches Niveau zurück.