- Frühlingswetter bis und mit Dienstag
- Höchstwerte um 13 Grad, am Dienstag bis 16 Grad mild
- Kaltfront am Mittwoch sorgt für einen Temperatursturz
- Am Donnerstag Schnee bis in die tiefsten Lagen möglich
Der Mittwoch, 25. März beginnt noch wie gewohnt mit tiefen Temperaturen und Sonnenschein. Auffrischender Südwestwind kündigt eine Kaltfront an, welche die Schweiz im Laufe des Tages erreicht.
Die Kaltfront bringt voraussichtlich Sturmböen und kräftigen Niederschlag. Hinter der Kaltfront fliesst deutlich kühlere Luft in die Schweiz und die Schneefallgrenze sinkt rasch ab. Am Mittwochabend erwarten wir bereits Flocken auf 500 m, im Laufe des Donnerstags sinkt die Schneefallgrenze bis in die tiefsten Lagen, also auch z.B. bis nach Basel.
Frost problematischer als Schnee
Für die meisten bereits blühenden Pflanzen ist etwas Schnee kaum ein Problem. Heikler könne es in den Nächten werden. Klart es über Nacht auf, ist strenger Frost möglich. Aktuell lässt sich noch nicht abschätzen, ob wir mit klaren und entsprechend frostigen Nächten rechnen müssen.
Tiefer Winter in den Bergen, Sonne im Süden
Am Alpennordhang schneit es ab Mittwochnachmittag teils anhaltend. So sind bis am Freitag 40 bis 70 Zentimeter Neuschnee im Bereich des Möglichen. Im Süden dagegen bleibt es meist trocken, ziemlich sonnig und deutlich milder.