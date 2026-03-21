Nach ein paar recht sonnigen und milden Frühlingstagen bringt ein Temperatursturz in der zweiten Wochenhälfte den Winter zurück – nicht nur in den Bergen, auch im Flachland sind Schneeflocken möglich.

Nach dem Winter ist vor dem Winter

Frühlingswetter bis und mit Dienstag

Höchstwerte um 13 Grad, am Dienstag bis 16 Grad mild

Kaltfront am Mittwoch sorgt für einen Temperatursturz

Am Donnerstag Schnee bis in die tiefsten Lagen möglich

Legende: Vor allem die Nacht auf den Samstag könnte sehr kalt werden. SRF Meteo

Der Mittwoch, 25. März beginnt noch wie gewohnt mit tiefen Temperaturen und Sonnenschein. Auffrischender Südwestwind kündigt eine Kaltfront an, welche die Schweiz im Laufe des Tages erreicht.

Die Kaltfront bringt voraussichtlich Sturmböen und kräftigen Niederschlag. Hinter der Kaltfront fliesst deutlich kühlere Luft in die Schweiz und die Schneefallgrenze sinkt rasch ab. Am Mittwochabend erwarten wir bereits Flocken auf 500 m, im Laufe des Donnerstags sinkt die Schneefallgrenze bis in die tiefsten Lagen, also auch z.B. bis nach Basel.

Legende: Schnee auf Kirschblüten Wie Anfangs April 2021 könnte etwas Schnee an den Blüten hängen bleiben. SRF Meteo

Frost problematischer als Schnee

Für die meisten bereits blühenden Pflanzen ist etwas Schnee kaum ein Problem. Heikler könne es in den Nächten werden. Klart es über Nacht auf, ist strenger Frost möglich. Aktuell lässt sich noch nicht abschätzen, ob wir mit klaren und entsprechend frostigen Nächten rechnen müssen.

Tiefer Winter in den Bergen, Sonne im Süden

Am Alpennordhang schneit es ab Mittwochnachmittag teils anhaltend. So sind bis am Freitag 40 bis 70 Zentimeter Neuschnee im Bereich des Möglichen. Im Süden dagegen bleibt es meist trocken, ziemlich sonnig und deutlich milder.