Von einer Tropennacht spricht man, wenn die Temperatur während der ganzen Nacht nicht unter 20 Grad sinkt. Dies war in der Nacht zum Mittwoch in der Schweiz vereinzelt der Fall.

Mit Tiefstwerten von 17 bis lokal über 20 Grad erlebte die Schweiz auf Mittwoch verbreitet eine sehr milde Nacht. Am Genfersee, im untersten St. Galler Rheintal, in der Nordwestschweiz und in Teilen des Tessins gab es per Definition eine sogenannte Tropennacht.

Tropennächte sind in der Schweiz selten, zumindest auf der Alpennordseite. In Lugano gibt es während der Jahre 1991 bis 2020 im Mittel rund 15, im Norden durchschnittlich nur 0 bis 2 Tropennächte im Jahr.

Kommen in den nächsten Tagen weitere Tropennächte?

Bis und mit Freitag bleibt es schwül und es gibt weitere milde Nächte. Vor allem auf der Alpensüdseite kann es nochmals eine oder zwei Tropennächte geben. Am Wochenende wird es spürbar kühler mit Tiefstwerten zwischen 11 und 15, im Süden um 16 Grad. Nächste Woche kommt die Sommerwärme zurück, weitere Tropennächte sind aber eher unwahrscheinlich.