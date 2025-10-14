Ein Tief lenkt auf Montag eine Störung zur Schweiz.

Der Hochnebel macht in der neuen Woche Regenwolken Platz.

Im Flachland wird es leicht wärmer.

Das Wetter diese Woche ist meist schnell erzählt: «Unten grau, oben blau.»

Legende: Blick vom Hohen Kasten in Richtung Säntis Die Obergrenze des Hochnebels ist hoch. Er erstreckt sich oft weit in die Alpen hinein. Peter Zwingli

Das Wetter in den Alpen wird zurzeit von einem kräftigen Hoch über Grossbritannien bestimmt. Die Luft in der Höhe ist trocken und eher mild. In den tiefen Lagen liegt feuchtkalte Nebelluft.

Legende: Grosswetterlage am Dienstagnachmittag, 14. Oktober Das Hoch bleibt vorerst noch über den Britischen Inseln. Erst gegen Ende der Woche rückt das Atlantik-Tief langsam näher. SRF Meteo

Auf dem Satellitenbild ist über dem Atlantik ein Tiefdruckgebiet zu erkennen. Dieses kommt im Laufe der nächsten Tage näher und steuert voraussichtlich auf Montag eine Warmfront gefolgt von einer Kaltfront zur Schweiz. Die Warmfront macht sich am Sonntag bereits mit Schleierwolken bemerkbar.

Es ist noch unklar, wann genau die ersten Regentropfen fallen und wie viel Niederschlag es geben wird. Ein realistisches Szenario ist, dass im Tessin in der Nacht auf Montag Regen einsetzt. Im Norden kommt am Montag tagsüber aus Westen Regen auf.

Westwind löst Bise ab

Am Sonntag lässt die Bise allmählich nach und es kommt Westwind auf. Dabei wird die kalte Luft im Flachland ausgewechselt. Orte, die aktuell den ganzen Tag unter dem Hochnebel bleiben, erreichen Höchstwerte um 12 Grad. Mit windigem Westwindwetter liegen die Höchstwerte nächste Woche bei 14 bis 17 Grad.