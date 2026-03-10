Der März brachte bisher oft sonniges und sehr mildes Frühlingswetter. Regen und Wind sorgten kaum für frische Luft. Darum schweben seit Tagen viele Pollen in der Luft: Die Belastung ist mässig bis stark, lokal sogar sehr stark.

Legende: Sonntag, 8. März: Saharastaub über dem Rheintal. Steve Landsmann

Zudem gesellt sich seit vergangenem Donnerstag Saharastaub dazu. Die Konzentration von Feinstaub war vor allem über das Wochenende deutlich erhöht und geht insbesondere in tieferen Lagen nur langsam zurück.

Regen reinigt die Luft

Bereits zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen sorgen lokale Regengüsse teilweise für eine Verbesserung der Luftqualität.

Richtig ausgewaschen werden Pollen und Saharastaub aber von einer Kaltfront, die uns zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen von West nach Ost überquert.

Pollen kommen zurück

Richtig sauber ist die Luft direkt hinter der Kaltfront am Donnerstagvormittag. Der ideale Zeitpunkt für Heuschnupfen-Geplagte, um wieder einmal gut die Wohnung zu Lüften.

Legende: Hinter der Kaltfront folgt am Donnerstag aus Westen trockenere und vor allem saubere Luft. Priska Lüönd

Tagsüber und am sonnigen Freitag werden bald wieder neue Pollen freigesetzt. Anders sieht es beim Saharastaub aus. In den kommenden Tagen lässt die Höhenströmung keinen Nachschub zu.



