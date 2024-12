Zurzeit muss in unserem Land immer wieder mit Sturm gerechnet werden. Schon am Donnertag gab es Orkanböen auf den Bergen und dem Jura. Heute Freitag bläst stürmischer Nordföhn durch das Tessin und die Bündner Südtäler. Aber auch von Sonntag bis Dienstag geht es stürmisch weiter.

Schon am Donnerstag sorgte Sturmtief «Bianca» mit Kern bei Norwegen für stürmischen Wind. Schon am Vormittag wurden im Bereich der Warmfront Böen von mehr als 100 Kilometern pro Stunde verzeichnet, so beispielsweise auf dem Bantiger bei Bern. Im Flachland blies der Wind vorerst nur mässig.

Legende: Warmsektor Zwischen der Warmfront und der Kaltfront gab es im sogenannten Warmsektor am Donnerstagnachmittag kurze sonnige Abschnitte. Franz Knuchel

Mit der Kaltfront am Abend und der Winddrehung auf Nordwesten wurde der stürmische Wind aber auch ins Flachland gemischt. An vielen Orten wurden Böen im Bereich um 80 Kilometer pro Stunde erreicht.

Legende: Stürmischer Westwind Am Donnerstagnachmittag fegte stürmischer Westwind über Reutigen/BE. Werner Krebs

Besonders stark blies der Wind in den nördlichen Alpentälern. Mit dem markanten Druckanstieg gab es dort heftige Böen aus Norden. Die stärkste Böe wurde in Bad Ragaz mit 106 Kilometern pro Stunde registriert, aber auch in Le Bouveret an der Rhonemündung in den Genfersee wurden 98 Kilometer pro Stunde verzeichnet. Am stärksten tobte der Sturm auf dem Chasseral mit 146 Kilometern pro Stunde am späten Donnerstagnachmittag. Mit der Kaltfront kam aber nicht nur Sturm, sondern auch Schnee, teilweise bis ins Flachland. So wurden am Freitagmorgen in Appenzell und Engelberg je 5 Zentimeter Neuschnee gemessen, in Adelboden waren es 20 und in Arosa sogar 25 Zentimeter.

Stürmischer Nordföhn im Süden

Schon in der Nacht auf Freitag kam mit der Nordströmung Nordföhn im Süden auf. Auf dem Matro, oberhalb von Biasca, wurden am frühen Freitagmorgen 107 Kilometer pro Stunde gemessen.

Legende: Nordföhn im Tessin Stürmischer Nordföhn (83,5 km/h) bläst am Freitagmorgen auf den Höhenzügen des Tessins, hier auf der Alpe Beardughè. Paolo Giovannini

Der Nordföhn fand aber auch den Weg weit ins Südtessin. In Lugano gab es 85 Kilometer pro Stunde, in Magadino 99 Kilometer pro Stunde und auf dem Monte Generoso wurden genau 100 Kilometer pro Stunde gemessen. Am stärksten war die Nordströmung auf dem Alpenkamm. Auf dem Weissfluhjoch und auf dem Grossen Sankt Bernard gab es je 122 Kilometer pro Stunde.

Noch nicht ausgestürmt

Nach einer ruhigeren Wetterphase kommt am Sonntag erneut Sturm auf. Auf den Bergen muss mit Spitzen bis 160 Kilometer pro Stunde gerechnet werden, im Flachland liegen die Böenspitzen zwischen 50 und 80 Kilometer pro Stunde, an exponierten Stellen sind bis 100 Kilometer pro Stunde möglich. Auch am Sonntag ist es immer noch windig. Im Süden kommt ab Montag wieder Nordföhn auf. Er wird aber voraussichtlich nicht mehr so heftig wie noch am Freitag. In den Tälern dürften stellenweise wieder 80 Kilometer pro Stunde erreicht werden, auf den Bergen sind bis 110 Kilometer pro Stunde möglich. Er flaut erst am Abend des 24. Dezembers ab. Danach flaut der Wind generell ab, auch wenn im Norden, speziell in der Romandie Bise ein Thema werden dürfte.