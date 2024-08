Per E-Mail teilen

Spätestens ab Donnerstag lockt das sonnige Sommerwetter wieder zum «Sünnele» ins Freie. Sonnenschutz vergessen? Ganz so ungefährlich ist das nicht.

1 / 5 Legende: Berninapass/GR Berge oder See: Warum nicht beides? Der Lago Bianco lädt zu einem Sprung ins kühle Nass ein. Raquel Wintsch 2 / 5 Legende: Glattalp/SZ Auch im Glattalpsee lässt es sich wunderbar «bädele». Corinne Bisig 3 / 5 Legende: Le Prese/GR Der Lago di Poschiavo glitzert im Sonnenlicht kristallklar. Martin Wintsch 4 / 5 Legende: Belalp/VS In den Lüsgersee hat sich schon ein glücklicher Mensch gewagt. Anne Häberli 5 / 5 Legende: Val Maighels/GR, UR, TI Wer findet diesen glasklaren See im Val Maighels? Manuel Steinger

Einige der Sonnenstrahlen, die ultravioletten (UV), können nämlich die Zellen unserer Augen und Haut schädigen. Das knifflige daran: Die UV-Strahlen sind für unser Auge unsichtbar. Zudem wird das Risiko umso grösser, je weiter wir in die Höhe steigen. So ist die Sonnenbrandgefahr in den Bergen generell höher als im Flachland.

Legende: Bereits ab einem UV-Index von 3 ist ein Sonnenschutz nötig. Bundesamt für Gesundheit BAG

Der UV-Index dient als einfaches Mass für die Stärke der UV-Strahlen. Je höher die Zahl, desto höher das Risiko.

Ozon: Ein natürlicher Sonnenschutz?

In der Stratosphäre, in einer Höhe von rund 15 bis 50 km über dem Erdboden schwebt das Spurengas Ozon. Dieses absorbiert einen Grossteil des UV-Lichts und schützt uns vor dessen Gefahren. Auch in der Troposphäre, unserer Wetterschicht, ist eine kleine Menge Ozon vorhanden. Jedoch wirkt es hier ab einer Konzentration von 120 µg/m³ gesundheitsschädlich, es reizt unsere Schleimhäute und Atemwege.

Legende: In Lugano wurde dieses Jahr erstmals am 15. April eine schädliche Ozonkonzentration gemessen (rote Linie). Seit Anfang Juli ist das Risiko für Reizerscheinungen beinahe konstant hoch. SRF Meteo

Für die Bildung von troposphärischem Ozon sind hauptsächlich menschlich produzierte Luftschadstoffe verantwortlich. Je weniger es regnet, desto mehr Schadstoffe und schädliches Ozon sammeln sich in der Luft. Somit ist das Risiko für Reizerscheinungen umso höher, je stärker die Luft verschmutzt ist.